Quién es el famoso que odia las frutas porque no son de color blanco o negro

Mario Pergolini quedó impactado durante un mano a mano con Diego Ramos en el programa Otro Día Perdido por la pantalla de eltrece. Lo que inició como una charla habitual sobre sus costumbres terminó en una confesión que dejó perplejo al conductor al descubrir cómo la estética condiciona la vida cotidiana del actor.

Pergolini no se mostró convencido y recordó una decisión decorativa del invitado señalando que "si te da tranquilidad, es una obsesión. Vos pintaste un árbol de Navidad de negro, es una obsesión". Lejos de incomodarse, Ramos defendió su elección respondiendo que "sí, pero mirá lo lindo que queda".

La fascinación por el blanco y el negro llevó al actor a modificar incluso objetos cotidianos como paquetes que también fueron pintados. Ante la pregunta de Pergolini sobre "¿desde cuándo te gusta tanto el blanco y el negro?", el protagonista de la nota explicó que "yo era un tipo de color. Es más fácil blanco y negro. Todo me combina. Soy más del negro".

Sin embargo, el punto máximo de sorpresa llegó al hablar de una situación ocurrida en su cocina. Diego Ramos confesó con humor que "el otro día hice un video de mi cocina y estaba la frutera y dije: ‘Qué lástima la fruta de color’".

Esta frase generó incredulidad en el estudio y terminó de confirmar el nivel de obsesión estética que atraviesa su rutina diaria. Sobre el final de la entrevista en Otro Día Perdido, el actor dejó una reflexión que volvió a desconcertar a su interlocutor al concluir que "yo me considero simple, pero ser simple es complicado". Actualmente el artista disfruta de su casa moderna, amplia y funcional diseñada para sus perros de gran tamaño.