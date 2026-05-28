Nuevo material inyectable promete regenerar el cartílago por artrosis

La ciencia dio un paso fundamental para millones de personas que conviven con el dolor articular constante. Un grupo de investigadores de la Northwestern University en Estados Unidos logró desarrollar un biomaterial inyectable diseñado para estimular la regeneración del cartílago en articulaciones grandes como la rodilla.

Esta noticia representa una luz de esperanza para una enfermedad que en 2020 afectaba a cerca de 595 millones de personas, con un aumento del 132% respecto a 1990, y que para el año 2050 podría alcanzar la cifra de 1000 millones de pacientes.

En Argentina la situación también es preocupante, ya que existen alrededor de 3 millones de personas que padecen artrosis sintomática. Las estadísticas muestran que el 73% de los afectados superan los 55 años y que un 60% del total son mujeres, siendo la rodilla el punto de mayor impacto.

El gran desafío biológico siempre fue la escasa capacidad de recuperación del cartílago debido a su poca irrigación sanguínea, lo que hace que las lesiones avancen sin detenerse. Para solucionar esto, el nuevo material combina un polímero con microgeles de ácido hialurónico que, al entrar en contacto con el calcio, se transforma en una estructura flexible para que funcione como un "andamio biológico".

A diferencia de otros avances, como el de la Universidad de Duke donde se creó un hidrogel que "imita" el funcionamiento del cartílago, este sistema de la Northwestern University puede captar moléculas clave como el factor de crecimiento TGFß-1 para reconstruir el tejido.

Las pruebas realizadas en ovejas, que soportan cargas similares a las humanas, fueron sumamente exitosas porque el material se mantuvo en su lugar a pesar del movimiento y favoreció la formación de un cartílago hialino de alta calidad. El tejido regenerado presentó componentes esenciales como colágeno tipo II y proteoglicanos, asociados a la elasticidad y amortiguación.

Aunque todavía faltan los ensayos en seres humanos por tratarse de investigación preclínica, este descubrimiento plantea que la artrosis podría ser una enfermedad modificable, permitiendo pensar en evitar cirugías de prótesis y ofrecer opciones para lesiones deportivas.