San Juan volverá a ser sede de un encuentro nacional vinculado al turismo con la realización de un congreso de guías turísticos, una actividad que el Gobierno provincial considera estratégica para consolidar el crecimiento del turismo de eventos y convenciones.

Durante una rueda de prensa, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte destacó el trabajo conjunto que la provincia viene realizando con el Buró de Convenciones para atraer este tipo de actividades, que reúnen visitantes de distintos puntos del país y generan impacto económico en diversos sectores.

“Venimos trabajando junto con el Buró en todo este tipo de turismo de congresos y convenciones que son tan importantes para nosotros”, expresó el funcionario.

El ministro remarcó que el congreso no solo tendrá relevancia por la temática vinculada a los guías turísticos y los debates que se desarrollarán durante las jornadas, sino también por el movimiento que genera en hoteles, gastronomía, transporte y prestadores turísticos.

“Nos genera un movimiento económico y turístico realmente muy importante”, sostuvo.

San Juan y el turismo de eventos

Desde el Gobierno provincial señalaron que San Juan logró posicionarse en los últimos años como uno de los destinos con mayor crecimiento en turismo de reuniones y convenciones.

En ese sentido, el ministro afirmó que la provincia debe sostener y fortalecer ese perfil para seguir atrayendo encuentros nacionales vinculados a distintos sectores.

“San Juan tiene un posicionamiento nacional muy importante en turismo de eventos y convenciones”, aseguró.

Además, destacó el rol que cumplen los guías y operadores turísticos como promotores directos de los destinos locales.

“Difícilmente uno venda bien algo si no lo conoce”, señaló al explicar la importancia de que agencias y referentes del sector visiten la provincia y recorran departamentos turísticos como Iglesia, Jáchal, Valle Fértil y el Gran San Juan.

Capacitaciones y atención al visitante

El funcionario también hizo foco en las capacitaciones que impulsa la provincia para mejorar la atención al turista, no solo entre prestadores formales sino también en otros sectores que tienen contacto cotidiano con visitantes.

Según explicó, las capacitaciones incluyen a choferes de taxis, colectiveros, policías y distintos actores sociales que suelen ser el primer vínculo del turista con la provincia.

“Muchas veces el primer contacto que tiene el turista no es con la Secretaría de Turismo ni con un hotel”, indicó.

Para el Gobierno provincial, este tipo de encuentros y capacitaciones forman parte de una estrategia más amplia destinada a consolidar a San Juan como un destino competitivo dentro del turismo nacional de congresos, convenciones y experiencias culturales.