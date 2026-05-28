Ximena Capristo reveló la dura historia de abandono de su padre

Ximena Capristo decidió compartir su historia más íntima y dolorosa en el programa SQP para explicar cómo la ausencia de su padre biológico la marcó desde pequeña. Todo comenzó antes de su nacimiento ya que "cuando mi mamá queda embarazada, mi viejo la abandona".

Este hecho provocó un sentimiento muy difícil de llevar para ella porque "como que uno se siente culpable por eso, yo me sentí así mucho tiempo", aunque su madre siempre le brindó información sobre dónde encontrarlo.

Uno de los momentos más tristes ocurrió cuando ella tenía apenas ocho años. En esa oportunidad, su mamá buscó apoyo económico, pero la respuesta fue un rechazo total: "A mis 8 años mi mamá le pidió ayuda económica a mi papá y él le da vuelta la cara, no la ayudó".

El hombre recién volvió a aparecer cuando Ximena ganó fama tras su paso por el reality, ya que "apareció cuando yo salí de Gran Hermano". En aquel entonces él "le decía a la producción que era mi papá y yo nunca lo había nombrado adentro de la casa".

Años más tarde, cuando tenía 23 o 24 años, la actriz decidió darle un espacio para conversar en su hogar. Ella recordó que "le di la posibilidad de hablar más de grande, a mis 23 o 24 años, él me pidió disculpas, fue en mi casa, me trajo un ramo de flores".

Sin embargo, el vínculo se quebró definitivamente cuando él intentó justificar su ausencia difamando a su madre. Capristo explicó que "él me decía 'tu mamá no me dejaba verte' y yo sabía que no era así, cuando me habló mal de mi vieja le hice la cruz".

La conducta del hombre, que ya falleció, no fue un hecho aislado. Ximena reveló que "a otras dos mujeres les hizo lo mismo que a mi mamá, tengo dos hermanos, conozco a uno y al otro no". El último contacto se dio cuando ella estaba por casarse.

En ese momento, según relató, "después volvió a aparecer cuando yo me iba a casar, me pidió entrar conmigo a la iglesia, pero corté el vínculo por lo que me generaba verlo y porque le decía a la gente que yo no le daba bola porque era famosa". Finalmente, la artista eligió priorizar su bienestar y el de su familia actual para dejar atrás ese peso del pasado.