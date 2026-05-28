Comprar en Temu ya se volvió una costumbre para miles de argentinos que buscan productos baratos, descuentos agresivos y envíos internacionales a precios bajos. La plataforma china creció fuerte durante el último año y hoy ofrece desde ropa y tecnología hasta artículos de cocina, decoración y belleza. Pero antes de lanzarse a llenar el carrito, conviene saber cómo funciona el sistema para evitar demoras, impuestos inesperados o errores al pagar.

El primer paso es crear una cuenta en la app oficial o en el sitio web de Temu. El registro puede hacerse con correo electrónico o vinculando cuentas de Google, Apple o Facebook. Una vez dentro, el usuario puede navegar por categorías, revisar ofertas y agregar productos al carrito. Especialistas recomiendan mirar siempre las reseñas y las fotos reales de compradores para evitar sorpresas con talles, materiales o calidad.

A la hora de pagar, Temu permite usar tarjetas de crédito y débito internacionales, además de algunas billeteras virtuales compatibles con pagos en dólares. En Argentina, muchos usuarios utilizan Mercado Pago vinculado a tarjetas habilitadas para compras internacionales. También es clave revisar el valor final en pesos porque el banco puede aplicar impuestos y percepciones sobre consumos en moneda extranjera.

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con los envíos. Los paquetes llegan bajo el sistema puerta a puerta y, en la mayoría de los casos, el correo o courier realiza el trámite aduanero automáticamente. Según distintas guías publicadas en 2026, los pedidos suelen tardar entre 15 y 30 días en llegar al país, aunque algunos usuarios reportan entregas más rápidas dependiendo del producto y la logística elegida.

Además, existen límites que conviene tener presentes. El régimen vigente permite hasta cinco envíos internacionales por año por persona y establece un máximo de tres unidades iguales por paquete. También hay una franquicia de hasta 400 dólares antes de que comiencen a aplicarse impuestos sobre el excedente. Por eso, muchos compradores recomiendan dividir compras grandes para evitar costos extra.

Otro detalle que volvió popular a Temu son los cupones de bienvenida y promociones permanentes. La app suele ofrecer descuentos automáticos para nuevos usuarios, envío gratis y créditos promocionales. Sin embargo, usuarios en redes sociales aconsejan comparar precios, revisar varias publicaciones del mismo producto y no dejarse llevar únicamente por ofertas demasiado llamativas.

Con precios bajos, entrega en domicilio y miles de productos disponibles, Temu se convirtió en una alternativa cada vez más usada por argentinos que buscan ahorrar en compras online. La clave, aseguran quienes ya compraron, está en leer bien las condiciones, controlar los impuestos y elegir vendedores con buenas calificaciones para que la experiencia sea rápida y sin dolores de cabeza.