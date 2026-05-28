Bad Bunny estará en Toy Story 5 y se reveló qué personaje interpretará

Pixar confirmó una noticia que revolucionó las redes sociales al anunciar que Bad Bunny formará parte del elenco de Toy Story 5. Esta nueva aventura de la histórica saga animada llegará a las pantallas en 2026 y despertó una enorme expectativa entre los seguidores de la música y el cine. El cantante interpretará a un personaje muy particular llamado "Pizza with sunglasses" que literalmente consiste en una porción de pizza con anteojos de sol.

La trama de esta quinta entrega propone un conflicto muy actual para las familias ya que los juguetes deberán medirse contra los avances de la tecnología. Todo comienza cuando la pequeña Bonnie recibe una tablet denominada "Lilypad" que captura por completo su interés.

A partir de ese momento "Woody y Buzz Lightyear" junto a sus amigos iniciarán una lucha para recuperar su espacio dentro del juego tradicional. Es una propuesta que busca reflexionar sobre cómo los dispositivos digitales transformaron el entretenimiento infantil.

El estreno en los cines de Argentina está programado para el 18 de junio de 2026 mientras que en Estados Unidos será el 19 de junio. Aquellos que no puedan esperar tendrán funciones de preestreno desde el 17 de junio.

La película contará con el regreso de las voces originales de Tom Hanks como Woody, Tim Allen interpretando a Buzz y Joan Cusack en el rol de Jessie. También volverá Tony Hale para dar vida a Forky en esta producción que comenzó su historia allá por 1995.

Además del artista puertorriqueño se suman al reparto Anna Faris en el papel de "Lilypad" junto a Conan O'Brien y Ernie Hudson. Los fanáticos celebraron rápidamente la incorporación de Benito Antonio Martínez Ocasio a una de las franquicias más exitosas del cine. La saga que acompaña a distintas generaciones desde hace décadas promete una historia emocionante y moderna para el próximo año.