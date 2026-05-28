Cuarenta años después de haber marcado una generación con canciones que se convirtieron en clásicos del rock argentino, Pablo Guyot y Alfredo Toth regresarán a San Juan con “Guyot & Toth: El Corazón de GIT”, un espectáculo que repasará los grandes éxitos de GIT.

La cita será este domingo 31 de mayo, desde las 22:00, en la Sala Principal del Teatro Sarmiento, ubicado sobre Avenida Alem Norte 34.

El show incluirá canciones emblemáticas como “Es por Amor”, “Siempre fuiste mi amor”, “La calle es su lugar (Ana)”, “Aire de todos” y “No te portes mal”, temas que todavía conservan una fuerte conexión emocional con distintas generaciones.

“La verdadera versión sucede abajo del escenario”

En la previa del recital, los músicos reflexionaron sobre el fenómeno que rodea a “Es por Amor”, una canción que trascendió a la propia banda y se mantuvo vigente durante cuatro décadas. “Lo maravilloso de una canción como esa es que con el tiempo deja de pertenecer solamente a quien la escribió o a quienes la tocaron arriba de un escenario”, expresaron.

Según señalaron, el tema terminó convirtiéndose en parte de la memoria afectiva de muchas personas. “Alguien se enamoró escuchándola, otro la asocia con una etapa de su vida, otro la escuchó por primera vez con sus padres y hoy la canta con sus hijos”, contaron.

Para Guyot y Toth, esa apropiación colectiva representa el mayor reconocimiento posible para una obra musical. “Ahí deja de ser una canción para convertirse en una parte de la historia personal de mucha gente”, afirmaron.

Incluso aseguraron que hoy el vínculo con el público transforma completamente la experiencia sobre el escenario. “Nosotros arrancamos la canción, pero muchas veces la verdadera versión sucede abajo del escenario, cuando la canta la gente”, remarcaron.

“No competimos con el pasado”

Los músicos también hablaron sobre cómo viven este regreso a los escenarios después de tantos años y reconocieron que el paso del tiempo cambió su manera de relacionarse con la historia de GIT.

En los años 80, tanto Guyot como Toth llegaban con experiencia previa junto a figuras históricas como Raúl Porchetto y Charly García, algo que generaba expectativas alrededor del proyecto.

Sin embargo, aseguraron que sostener una carrera dependía exclusivamente de las canciones y de la conexión con el público. “Una cosa es que te conozcan y otra muy distinta es sostener una carrera”, señalaron.

Hoy, aseguran vivir esta etapa desde un lugar completamente distinto. “El peso aparece solamente si uno intenta competir con el pasado, y nosotros no estamos haciendo eso. Estamos celebrando una historia y unas canciones que quedaron en la vida de mucha gente”, explicaron. En ese sentido, remarcaron que ya no sienten la presión de otros tiempos. “Ya no hay presión; hay agradecimiento”, resumieron.

Una gira atravesada por generaciones

Durante esta nueva gira nacional, Guyot y Toth aseguraron haberse encontrado con públicos muy diversos y con una fuerte presencia de familias enteras compartiendo los recitales. “Hay gente que nos escuchó en los años 80, hijos que heredaron esas canciones y hasta chicos más jóvenes que las conocen por sus padres o por plataformas digitales”, señalaron.

Para los músicos, ese fenómeno demuestra que las canciones lograron sobrevivir al paso del tiempo y seguir circulando entre nuevas generaciones. Además, destacaron el presente artístico de la banda y la incorporación de nuevos músicos al proyecto.

“Tener a Bolsa González en batería le da una fuerza tremenda al grupo y Guillermo Cudmani aporta muchísimo desde la guitarra y la voz”, explicaron.

Finalmente, adelantaron que llegarán a San Juan con una propuesta renovada, aunque sin perder la esencia de las canciones originales. “Vamos con muchas ganas de compartir canciones que forman parte de la historia, pero tocadas con la energía y las ganas de una banda que siente que todavía tiene mucho por decir”, concluyeron.