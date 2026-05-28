Quieren echar a Natalie Pérez de un programa por sus actitudes de diva

El clima en los pasillos de la televisión parece estar muy caldeado durante este 28 de mayo de 2026. Natalie Pérez se encuentra nuevamente en medio de un conflicto mediático por su rol en el programa Es mi sueño. La cantante ocupa el lugar de Jimena Barón, quien está de viaje por Europa, pero su presencia habría generado roces internos.

Juan Etchegoyen reveló detalles de esta situación asegurando que quiero abrir el programa de hoy con una polémica que hay en un programa de televisión del prime time. Según el periodista, hay una integrante del programa de Guido que vino en reemplazo y ya no la aguantan más.

La situación dentro del equipo parece ser crítica según las versiones que circulan desde la producción. El cronista de Mitre Live remarcó que la tensión en el jurado del programa de Guido Kaczka es total.

Las razones del malestar apuntarían a las actitudes de la actriz, ya que a Natalie Pérez no se la banca nadie porque me dicen que está en estrella. Esta atmósfera pesada no se limitaría solo a sus pares en el estrado ya que primero me dijeron lo del jurado, pero ahora me agregan que no se la banca nadie a Natalie.

Incluso, la artista tuvo una picante respuesta hacia un participante que la escrachó indicando que quizás le hubiera gustado quedarse. Mientras el escándalo crece, el programa sigue adelante con sus planes futuros debido a su gran repercusión de audiencia.

Se confirmó que la gran final se realizará en el teatro Ópera y ya se están organizando las audiciones para la temporada número dos del formato. El programa de Guido Kaczka continúa siendo un éxito a pesar de las polémicas que rodean a sus integrantes actuales.