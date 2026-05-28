Un operativo de control policial, desplegado por personal de la División Policía Rural sobre la Ruta Provincial N° 241, concluyó con el hallazgo de estupefacientes y la detención de dos hombres. La intervención se produjo luego de que los ocupantes de un auto intentaran evadir el puesto de control, lo que despertó las sospechas de los uniformados.

Fuentes policiales destacaron que al interceptar el rodado, los efectivos entrevistaron a los dos ocupantes, ambos domiciliados en el departamento 25 de Mayo, de 23 y 32 años de edad. Ante el visible estado de nerviosismo que presentaban los individuos, el personal policial procedió a realizar una requisa en el interior del vehículo. Fue en el sector del piso del acompañante donde se halló un paquete de considerables dimensiones con un olor característico, acompañado por un segundo envoltorio de menor tamaño.

Ante el hallazgo, se solicitó la colaboración del Departamento Drogas Ilegales, cuyos especialistas realizaron las pruebas de campo correspondientes. Los resultados confirmaron que se trataba de 529 gramos de cannabis y 55 gramos de cocaína.

Con la autorización de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, se procedió a una requisa exhaustiva del rodado, durante la cual se encontró una mochila que contenía una importante suma de dinero en efectivo. Tras estos descubrimientos, el personal de Drogas Ilegales detuvo a ambos ocupantes y realizó el traslado de las sustancias, el vehículo y el efectivo a la dependencia policial correspondiente.

Los dos hombres quedaron vinculados a una causa judicial y permanecen a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes, según informaron fuentes oficiales. El procedimiento refuerza las acciones preventivas que la fuerza provincial despliega en las rutas sanjuaninas para detectar ilícitos y garantizar la seguridad pública.