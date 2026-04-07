El tiramisú, uno de los postres más emblemáticos de la cocina italiana, puede prepararse en una versión sin gluten sin perder su esencia. Esta alternativa, ideal para personas celíacas o quienes evitan el TACC, mantiene la cremosidad y el sabor característico con ingredientes accesibles y un procedimiento sencillo.

La receta se basa en reemplazar las vainillas tradicionales por opciones sin gluten o pionono apto, combinadas con una crema de mascarpone, huevos y azúcar. El resultado es un equilibrio entre capas suaves, café intenso y cacao amargo, que conserva la identidad del postre original.

Para su preparación, primero se elabora un café fuerte que se deja enfriar. Luego, se baten las yemas con azúcar hasta lograr una mezcla cremosa, a la que se incorpora el mascarpone. En paralelo, se montan las claras a punto nieve y se integran suavemente para aportar aire y textura.

El armado consiste en intercalar capas de vainillas apenas humedecidas en café con la crema, repitiendo el proceso hasta completar el molde. Finalmente, se espolvorea cacao amargo por encima y se lleva a la heladera por al menos cuatro horas, aunque se recomienda dejarlo reposar más tiempo para intensificar los sabores.

Entre los consejos clave, se destaca no mojar en exceso las vainillas para evitar que se desarmen y, en caso de no conseguir mascarpone, reemplazarlo por una mezcla de queso crema y crema de leche. También se puede presentar en porciones individuales para una mejor estética.

De esta manera, el tiramisú sin gluten se consolida como una opción práctica y deliciosa que adapta un clásico internacional a nuevas necesidades alimentarias, sin perder su identidad ni su atractivo.