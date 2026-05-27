Qué club argentino tiene en carpeta a Icardi para comprarlo en junio

El fútbol argentino vive horas de pura expectativa tras conocerse un movimiento que podría cambiarlo todo. En el programa Puro Show, Mati Vázquez lanzó una primicia que une el césped con las revistas del corazón.

Según el conductor, "Hay fuentes que nos llevan a la posibilidad de que Mauro Icardi juegue en River Plate". El impacto no sería solo deportivo, ya que el periodista imaginó un cuadro casi cinematográfico sobre la vida privada del jugador: "Imagínense ese escenario de Wanda gritando los goles de Icardi, la China agarrándose de los pelos y Maxi López viendo todo".

La intención del club es real y concreta. Vázquez aseguró que "River Plate hizo una propuesta, esa es información exclusiva. Hubo una propuesta económica que lo puede convencer". Este posible desembarco marca un quiebre en la trayectoria del atacante, como analizó Angie Balbiani al recordar que "Icardi no es un jugador que estuvo en muchos equipos. La realidad es que siempre jugó en Europa: España, Italia, Francia y Turquía".

El director deportivo Pablo Longoría ya se mueve para que el pase ocurra. Desde el club confirmaron que "En River consultaron por las pretensiones económicas del jugador para ficharlo en el próximo mercado". La situación en el Galatasaray ayuda, ya que el futbolista no aceptó reducir su sueldo un 40 por ciento. El periodista Sebastián Srur también validó el interés al afirmar que "River tiene serias intenciones de traerlo y está a la expectativa de que Mauro Icardi conteste".

Sin embargo, la traba principal es el dinero. Srur detalló que "River ofreció una cifra muy importante para el fútbol argentino, pero Icardi pidió más que el doble de lo que ofrecieron". Por ahora, el jugador analiza sus opciones en el exterior. "Él espera que lo vuelvan a llamar en Europa, pero si le pueden pagar lo que pide como contrato, puede ser", explicó el cronista.

El interés de la dirigencia de Núñez persiste a pesar de la exposición mediática que esto conlleva. Srur concluyó que "Sería raro, pero por un lado divertido, tener a la China ahí y a todas las cámaras del espectáculo. River sabe todo lo que viene atrás y va a seguir intentándolo". El próximo mercado de pases dirá si finalmente el delantero elige Argentina para iniciar su nuevo capítulo.