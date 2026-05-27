El dulce saludo que Maia Reficco le dedicó a Colapinto por su cumpleaños

Franco Colapinto celebra hoy sus 23 años y Maia Reficco no quiso dejar pasar la oportunidad de demostrar su amor ante el mundo. La actriz eligió sus redes sociales para dedicarle un mensaje directo que decía "Que los cumplas feliz Franco Colapinto" junto a un emoji de beso y un corazón blanco.

Para ilustrar el momento, subió un collage con tres imágenes que recorren su intimidad: una postal del piloto mirando la Torre Eiffel de noche, un abrazo cómplice frente al espejo y una foto relajada en un aeropuerto junto a su equipaje.

Este vínculo sentimental ya no se oculta y viene consolidándose desde la exhibición que el joven realizó en Argentina el 26 de abril. El festejo llega en el mejor momento profesional para el piloto de Alpine, quien viene de lograr un sexto puesto en Canadá, su mejor resultado desde que desembarcó en la categoría.

Maia estuvo presente en el box para recibirlo con un beso apasionado tras la carrera en el circuito Gilles Villeneuve, donde también se los vio caminando de la mano y compartiendo mates. Incluso pasaron un momento gracioso cuando los encargados de seguridad confundieron a Franco con el brasileño Gabriel Bortoleto al ingresar al paddock.

La historia de acompañamiento mutuo ya había tenido un capítulo importante en el Gran Premio de Miami. En esa ocasión, el corredor terminó en el lugar séptimo y ambos se volvieron virales por un saludo secreto. Fue en ese evento donde la cantante habló con la prensa y expresó que estaba "Muy bien, muy contenta de bancar a Franco" al ser consultada por su presente sentimental.

Maia reconoció que el ambiente de la máxima categoría del automovilismo fue una novedad absoluta para ella. La artista confesó que le sorprendió "Todo. La verdad, yo no sabía mucho del mundo y es un delirio..." al referirse a la magnitud del evento deportivo.

Respecto a la exposición y los preparativos estéticos, la joven se sinceró sobre cómo maneja la mirada ajena mientras prioriza el bienestar de su pareja. Ella admitió que "Me estresé, pero nada, también yo acá no vengo más que a bancar a Franco. Entonces, sí me estresé, también fue divertido, no me quejo" para dejar en claro que su único objetivo es estar cerca de él.