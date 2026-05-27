El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, confirmó la puesta en marcha de una nueva sede para centralizar la atención de las agencias productivas y anunció líneas de créditos por $15.000 millones destinadas a pymes, productores y comerciantes de la provincia. El funcionario explicó que el financiamiento comenzará a estar disponible desde este jueves y que apuntará a inversiones estratégicas, compra de bienes de capital y capital de trabajo.

Fernández detalló que los fondos surgen “del recupero de la gestión que realizan las tres agencias del ministerio” y remarcó que el objetivo es fortalecer la actividad económica provincial. “Son $15.000 millones que estarán disponibles a través de tres líneas principales destinadas al desarrollo productivo”, afirmó.

El ministro explicó que una de las líneas estará enfocada en inversiones estratégicas vinculadas a reconversión agrícola, riego tecnificado, eficiencia energética y ampliación de galpones industriales. “Son herramientas muy importantes pensando en el crecimiento que se viene en materia minera y en la necesidad de fortalecer la cadena productiva local”, sostuvo.

Según indicó, esa línea permitirá acceder a montos de hasta $250 millones, con tasas inferiores al 9% anual y plazos de devolución de hasta cinco años. “Buscamos generar condiciones accesibles para que las empresas puedan invertir y crecer”, señaló.

Apoyo para bienes de capital y capital de trabajo

El esquema también contempla una segunda línea destinada a bienes de capital para distintos sectores productivos. En este caso, el financiamiento alcanzará hasta $150 millones con un plazo de devolución de cuatro años.

Además, se habilitará una línea específica de capital de trabajo para compra de insumos, mercadería y materias primas, con créditos de hasta $30 millones. Fernández explicó que esta herramienta incorporará una modalidad que había sido reclamada por comerciantes y productores.

“Hasta ahora estas líneas estaban destinadas exclusivamente al pago de proveedores. En esta oportunidad se permitirá utilizar hasta $10 millones para afrontar otras obligaciones, como sueldos u honorarios”, indicó el funcionario.

Nueva sede y atención unificada

El ministro confirmó que todas las consultas y trámites podrán realizarse en la nueva sede donde funcionarán las distintas agencias vinculadas al desarrollo productivo provincial. “A partir de mañana las líneas estarán formalmente abiertas y los interesados podrán acercarse para recibir asesoramiento”, aseguró.

En el mismo espacio funcionará también Garantía San Juan, que intervendrá cuando sea necesario respaldar operaciones crediticias. Fernández agregó que el lugar recibirá además a emprendedores y proyectos productivos.

“La Agencia Calidad San Juan continuará con sus líneas de microcréditos vigentes y la Agencia San Juan de Inversiones seguirá trabajando con aportes no reembolsables destinados a certificaciones, innovación y desarrollo de proyectos”, concluyó.