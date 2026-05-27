Extienden por dos meses la prisión preventiva del acusado por atacar a un prestamista en Chimbas

La investigación por el brutal ataque contra el prestamista Roberto Pérez en Chimbas entró en una etapa decisiva. La Justicia resolvió extender por dos meses más la prisión preventiva de Raúl Marcelo Alcayaga, el hombre acusado de intentar matar a la víctima mediante una feroz agresión a ladrillazos ocurrida en marzo pasado. Según la Fiscalía, al finalizar este nuevo plazo la causa estaría en condiciones de avanzar hacia la instancia de juicio.

La decisión judicial ratifica el criterio adoptado desde la audiencia de formalización, en la que Alcayaga fue imputado por homicidio en grado de tentativa agravado por alevosía y ensañamiento, una calificación de extrema gravedad dentro del Código Penal. El acusado continuará detenido mientras se desarrollan las últimas medidas probatorias consideradas clave para consolidar la acusación fiscal.

La prórroga de la medida cautelar fue dispuesta luego de que la defensa insistiera en obtener la libertad del imputado o, alternativamente, una medida menos gravosa. Sin embargo, la Justicia entendió que persisten los riesgos procesales, principalmente la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de garantizar el normal avance del expediente. La jueza de Impugnación Silvina Rosso de Balanza rechazó los planteos defensivos y confirmó la continuidad del encierro preventivo.

El caso conmocionó a Chimbas por el nivel de violencia desplegado. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el ataque ocurrió el 17 de marzo cuando Roberto Pérez salió de su vivienda luego de ser llamado por su nombre. En ese momento habría sido sorprendido por Alcayaga, quien presuntamente lo golpeó reiteradamente con un ladrillo, provocándole fractura de cráneo y lesiones neurológicas de consideración. La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente y atravesó un complejo proceso de recuperación.

La pesquisa reunió registros de cámaras del CISEM y privadas, testimonios y diversos elementos secuestrados que serán sometidos a pericias, entre ellos prendas de vestir y objetos que podrían contener rastros biológicos. También se investiga el móvil del hecho, sin descartar un conflicto económico vinculado a una presunta deuda.

Fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía considera que con esta nueva extensión de la preventiva podrá concluir la producción de prueba pendiente y dejar el expediente listo para solicitar la elevación a juicio contra Alcayaga, quien por ahora seguirá detenido mientras se define su futuro procesal.