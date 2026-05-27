Identificaron al hombre en situación de calle que murió en Capital

La mañana de este miércoles 27 de mayo trajo una noticia dolorosa para los vecinos de las inmediaciones de la Estación Córdoba, en Capital. Un hombre que buscaba resguardo en la soledad de una vivienda abandonada fue encontrado sin vida. Se trata de Antonio Francisco Farías, un vecino de unos 65 años que se encontraba en situación de calle.

Farías solía utilizar ese inmueble como un refugio precario para pasar sus noches, a pesar de que la propiedad no era de su pertenencia. El hallazgo se produjo cuando un conocido se acercó hasta el lugar para buscarlo. Al notar que no recibía respuestas, esta persona decidió ingresar a la propiedad y encontró a Farías sin signos vitales, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

El hecho generó un despliegue importante en la zona, donde trabajaron efectivos policiales junto a personal de Criminalística y funcionarios judiciales. Todo el operativo se desarrolló bajo las directivas de la UFI Delitos Especiales, que está a cargo del fiscal Roberto Ginsberg. Durante las primeras horas de la investigación, el objetivo principal era establecer la identidad del fallecido y las circunstancias de su muerte. Con el paso del tiempo, se confirmó que se trataba de Farías, quien era una persona conocida en el sector por frecuentar esa casa abandonada para resguardarse.

Como parte de los protocolos, se realizaron diversas pericias en el lugar y se implementó un corte preventivo de calles para facilitar la tarea de los investigadores y el posterior traslado del cuerpo. Ahora, el foco está puesto en los resultados de la autopsia para determinar si el fallecimiento se produjo por causas naturales o si existió algún otro factor externo. Mientras tanto, la justicia mantiene la causa en etapa investigativa para lograr reconstruir cómo fueron las últimas horas de Antonio Francisco Farías.