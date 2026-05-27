San Juan realiza encuentros terapéuticos grupales para fortalecer procesos de recuperación

La lucha contra los consumos problemáticos requiere de un abordaje integral, y en la provincia, la escucha y el acompañamiento entre pares se han consolidado como pilares fundamentales. La Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos sostiene actualmente una red de grupos terapéuticos que funcionan dos veces por semana, diseñados para fortalecer los procesos de recuperación en personas que atraviesan esta difícil etapa.

Estos espacios funcionan en las Unidades Municipales de los Consumos Problemáticos (UMCoP), centros de día y casas convivenciales terapéuticas. La estrategia, coordinada por trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos, no solo se limita a lo grupal, sino que se articula con abordajes individuales y familiares para brindar un soporte integral a los usuarios.

El objetivo central de estos encuentros es promover un entorno de contención y fortalecimiento de herramientas personales. Al compartir experiencias, los participantes logran quebrar el aislamiento, favoreciendo la construcción colectiva y el apoyo mutuo. Durante las sesiones, se trabajan valores fundamentales como el respeto, la confianza y la expresión emocional, componentes esenciales para el camino hacia una vida saludable.

Temáticas y reinserción

El programa aborda una amplia gama de contenidos, adaptados a las necesidades de quienes participan. Entre las temáticas principales se destacan:

Prevención de recaídas.

Desarrollo de habilidades sociales.

Autoconocimiento y gestión emocional.

Proyección de metas personales y vida cotidiana.

Además, los grupos funcionan como un motor de reinserción social, educativa y laboral. Desde la Dirección provincial destacan que el simple hecho de "pedir ayuda y compartir experiencias" representa un paso decisivo. Estos dispositivos interdisciplinarios se han convertido, así, en una herramienta vital para que las personas no transiten su recuperación en soledad, sino respaldadas por un equipo profesional y por pares que transitan caminos similares.

La red provincial continúa trabajando bajo la premisa de que sentirse acompañado y escuchado es la base necesaria para construir un nuevo proyecto de vida, lejos de las adicciones.