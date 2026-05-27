La Fórmula 1 está a punto de vivir una transformación estética y comercial sin precedentes. A partir de la temporada 2027, la escudería Alpine, propiedad del Grupo Renault, dejará atrás su identidad actual para competir bajo el nombre de Gucci Racing Alpine Formula One Team. Este movimiento marca un hito en la categoría, al convertirse en la primera vez que una casa de moda de lujo asume el rol de title partner en la máxima competencia del automovilismo mundial.

El acuerdo, que promete sacudir los cimientos del paddock, contempla una inversión estimada de entre 50 y 60 millones de dólares por temporada, con un vínculo proyectado a tres años que podría superar los 150 millones si se alcanzan objetivos de rendimiento.

Un cambio de imagen en pista

La estética del monoplaza también sufrirá una metamorfosis. Se espera que los colores icónicos de la firma italiana dominen la decoración del coche, desplazando al rosa del actual patrocinador. La expectativa es que el nuevo diseño luzca un elegante negro y dorado, manteniendo solo trazos del histórico azul de la marca automotriz.

El anuncio se oficializó con una imagen que reunió a las máximas figuras del proyecto: el asesor ejecutivo Flavio Briatore, los directivos de ambas marcas y la dupla de pilotos, compuesta por Franco Colapinto y Pierre Gasly, quienes serán los encargados de llevar el sello Gucci a los circuitos del mundo.

El lujo al servicio del rendimiento

Más allá de lo visual, la alianza da origen a "Gucci Racing", una nueva plataforma de negocio que buscará fusionar la precisión técnica del automovilismo con la exclusividad del lujo. Francesca Bellettini, CEO de la marca italiana, señaló que este paso "es mucho más que una presencia en la parrilla; es una expresión de hacia dónde queremos llevar la marca".

Por su parte, Briatore no ocultó su entusiasmo: "Asociarnos con una marca tan prestigiosa es un motivo de orgullo. El equipo de Enstone siempre ha tenido una historia de hacer las cosas de forma diferente y ya hemos demostrado que la moda y la F1 pueden triunfar juntas".

Este viraje estratégico llega en un momento clave para Renault, que busca consolidar a Alpine como un actor global, aprovechando el alcance de 1.500 millones de espectadores que atrae la F1 cada temporada. Con motores Mercedes y el respaldo total de Gucci, el equipo se prepara para iniciar un capítulo que promete redefinir la experiencia premium dentro y fuera de la pista.