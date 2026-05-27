La Universidad Nacional de San Juan realizó una nueva edición de la Expo Educativa 2026 y del programa “Universidad Abierta”, con una importante convocatoria de estudiantes secundarios de distintos departamentos de la provincia interesados en conocer las carreras y servicios que ofrece el sistema universitario público.

Durante la actividad, el rector de la UNSJ, junto a la vicerrectora y la secretaria de Extensión Universitaria, Laura Garcés, destacaron la gran afluencia de jóvenes y el creciente interés por continuar estudios superiores.

“Extraordinaria la cantidad. Cada año se multiplican”, expresó el rector al referirse a la participación estudiantil en la feria educativa.

Por su parte, la vicerrectora señaló que el evento permite a los jóvenes “incursionar en el conocimiento” y acceder a información concreta sobre la formación universitaria y las posibilidades que brinda el sistema público y gratuito.

“Los chicos no solo pueden ver las posibilidades de ampliar su conocimiento y su formación profesional, sino también todas las oportunidades que ofrece el sistema universitario gratuito”, indicó. Entre ellas mencionó tutorías, becas, comedor universitario, deportes y distintos espacios vinculados a la formación integral de los estudiantes.

Participación de estudiantes del interior

Uno de los hechos destacados de la jornada fue la llegada de 21 estudiantes de Mogna, quienes viajaron especialmente para participar de la actividad. Según explicaron las autoridades, la universidad dispuso un colectivo para trasladarlos hasta la ciudad de San Juan.

“Muchos de ellos es la primera vez que vienen a la ciudad”, remarcaron desde la organización.

La experiencia fue presentada como parte de una política de acercamiento de la universidad pública a sectores alejados de los grandes centros urbanos y educativos.

Una propuesta conjunta entre universidades

La secretaria de Extensión Universitaria, Laura Garcés, explicó que el evento se desarrolló de manera simultánea con la Universidad Católica de Cuyo, en el marco de una iniciativa denominada “Universidad Abierta”.

Según detalló, ambas instituciones coordinaron acciones junto al Ministerio de Educación de San Juan para facilitar la participación de estudiantes y docentes.

“Es la oferta de ambas universidades al mismo tiempo”, sostuvo Garcés.

Además de las 62 carreras presentadas, la feria incluyó información sobre la vida universitaria, servicios de bienestar estudiantil, oficinas de género, bibliotecas, editoriales, áreas de psicología y psicopedagogía, federación universitaria y espacios de vinculación territorial.

“Hay muchos espacios que hacen a la diferencia de estudiar en la nacional, que hacen a la vida de la universidad pública”, concluyó la funcionaria.

Durante la jornada, también participaron estudiantes universitarios que compartieron sus experiencias con los futuros ingresantes y respondieron consultas relacionadas con las carreras, la salida laboral y el proceso de adaptación a la vida académica.