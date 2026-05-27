Benjamín Rojas confesó por qué casi lo echan del mundo de la televisión

Benjamín Rojas visitó a Mario Pergolini en el programa Otro día perdido y compartió detalles de un momento difícil en su carrera profesional. El conductor comenzó la charla destacando la versatilidad del invitado al decirle que "Te tocó ser guitarrista y no eras guitarrista, te tocó ser mago y no eras mago. Yo no soy nada, ¿a quién invité? Pero aprendiste un montón, porque también aprendiste inglés, te fuiste a estudiar inglés para una película". Entre risas, el actor reconoció el traspié y afirmó que "Sí señor, con Cris (Morena) hicimos una serie en inglés. Pero no anduvo bien".

La anécdota se volvió más profunda cuando Rojas describió aquel proyecto como "Un fracaso. Es como una terapia, perdón. Hice una serie en inglés y me mandaron a Estados Unidos. Y aprendí mucho la fonética. Salió en Disney, pero no le fue bien porque en Disney salió al mismo tiempo una serie que se llamó Hannah Montana, con Miley Cyrus, que todos saben". El humor no faltó en la entrevista, y el artista bromeó lanzando un "Después de esta nota no laburo más".

Uno de los puntos más llamativos del relato fue cuando Benjamín contó qué pasó con el audio original de la producción. Según sus palabras, "No salió bien la serie y dijeron, ‘la doblamos al español porque tu inglés todavía no da’. La doblé yo al español. Y la gente me decía ‘che, qué bueno. Está bien la serie. ¿Quién te dobla?’ Y era yo…". A pesar de la competencia con el fenómeno mundial de Cyrus, Rojas recordó con simpatía aquel paso por la televisión de Estados Unidos.