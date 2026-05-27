A pocos días de la presentación oficial de la lista para el Mundial 2026, Lionel Scaloni rompió el silencio y puso paños fríos ante la ansiedad de los hinchas. En una entrevista exclusiva con DSports, el entrenador del seleccionado nacional dejó definiciones claras sobre el estado físico de Lionel Messi, la ausencia de Paulo Dybala y el criterio que utilizará para conformar la nómina final de 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá.

La duda física y el caso Messi

El estado de salud del capitán albiceleste encendió las alarmas tras su reciente molestia muscular en el Inter Miami. Scaloni, lejos de ocultar su inquietud, admitió que el cuerpo técnico monitorea la situación paso a paso: "Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta de que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas".

Sin embargo, el DT de Pujato fue tajante: "Nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de los jugadores". Por este motivo, el cuerpo técnico tomará una medida extrema: esperar "hasta el último día" para cerrar la nómina, priorizando la recuperación de quienes llegan con lo justo.

El caso Dybala y la renovación

La ausencia de Paulo Dybala en las últimas convocatorias ha sido uno de los temas más debatidos por los fanáticos. Scaloni despejó dudas sobre su criterio para elegir el plantel, centrando la decisión exclusivamente en el rendimiento actual: "La renovación se tiene que hacer en tanto y en cuanto el que está adentro no rinda. Los que están hoy no han bajado el nivel". Para el entrenador, la clave es mantener un equipo con variantes, donde la edad es secundaria frente a la actualidad competitiva.

¿Puerta abierta a las sorpresas?

Scaloni no descartó sumar nombres inesperados a último momento. Recordando las bajas repentinas sufridas antes de Qatar 2022, confirmó que varios juveniles como Agustín Giay y Nicolás Capaldo formarán parte de la gira previa para ser evaluados. "Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26. Todo lo hacemos pensando en que puedan aportarnos por si pasa algo después de cerrada la primera lista", advirtió.

Finalmente, al ser consultado sobre su continuidad tras la Copa del Mundo, el técnico evitó dar precisiones y pidió enfocarse en el objetivo principal. "Ahora tenemos un Mundial y eso es más importante que ver si un DT sigue o no. Vamos a ir a esta Copa del Mundo dejando la vida", cerró con el mensaje habitual de un equipo que, fiel a su cultura, buscará defender el título con todo el orgullo argentino.