Un fuerte temporal que afectó a la provincia de Misiones terminó en tragedia este jueves por la noche, cuando una rama de gran tamaño cayó sobre una vivienda precaria y provocó la muerte de una beba de apenas tres meses. El dramático episodio ocurrió en el paraje Dos de Abril, en la localidad de El Soberbio.

Según informaron las autoridades, la víctima fue identificada como Yenifer Milagros Batista. La pequeña se encontraba en brazos de su madre, una joven de 18 años, cuando un árbol seco cedió por la fuerza del viento y una de sus ramas impactó directamente sobre la vivienda familiar.

A raíz del golpe, la beba sufrió un traumatismo craneoencefálico severo con fractura de cráneo. Sus familiares intentaron trasladarla de urgencia a un centro de salud cercano, pero los médicos constataron que había fallecido antes de llegar debido a la gravedad de las heridas.

Tras el hecho, efectivos policiales, peritos y personal judicial trabajaron en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias exactas del accidente. Luego de las pericias, el cuerpo fue entregado a la familia para su despedida.

El temporal afectó a distintas zonas del centro y sur de Misiones durante toda la jornada, con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de árboles. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido previamente una alerta amarilla por tormentas fuertes para gran parte de la provincia.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, las ráfagas comenzaron a intensificarse desde el mediodía y se esperaba que las precipitaciones continuaran también durante el viernes. Vecinos de la zona reportaron cortes de energía, calles anegadas y daños materiales provocados por la tormenta.

La muerte de la pequeña generó profunda conmoción en la comunidad de El Soberbio y volvió a poner el foco sobre la vulnerabilidad de muchas viviendas frente a fenómenos climáticos extremos que, en los últimos años, se volvieron cada vez más frecuentes en la región.