La Iglesia Católica volvió a expresar su preocupación por el deterioro social y económico que atraviesa el país. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, advirtió que en los últimos meses aumentaron los pedidos de ayuda social de sectores que anteriormente no necesitaban asistencia.

“Hay gente de clase media baja que viene a pedir a Cáritas”, afirmó Colombo al describir la situación que observan diariamente en distintos puntos del país. El referente de la Iglesia aseguró que muchas de las personas que hoy solicitan ayuda antes colaboraban activamente con las campañas solidarias.

El arzobispo sostuvo que el crecimiento de la demanda social genera una fuerte preocupación dentro de la Iglesia y remarcó que el fenómeno ya no afecta solamente a los sectores históricamente más vulnerables. “Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban en Cáritas”, señaló.

Además, Colombo alertó sobre el incremento de personas en situación de calle y calificó los números actuales como “muy alarmantes”. En ese contexto, insistió en la necesidad de reforzar mecanismos de contención social para evitar un mayor deterioro.

Durante una entrevista radial, el titular de la Conferencia Episcopal también se refirió al concepto de justicia social y defendió el rol del Estado en la asistencia a los sectores más vulnerables. “Nadie debería quedar al margen de la vida social cuando no tiene lo necesario para vivir”, expresó.

En relación con el vínculo entre la Iglesia y el Gobierno nacional, Colombo buscó despegarse de las acusaciones de sectores oficialistas que consideran que la institución actúa como una oposición política. “La verdad es que no lo somos. Tratamos de aportar una mirada donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada”, afirmó.

Las declaraciones del arzobispo se producen en medio de un contexto de ajuste económico, caída del consumo y aumento de la demanda alimentaria en distintos comedores y organizaciones sociales. En las últimas semanas, distintos sectores vinculados a la Iglesia ya habían advertido sobre el crecimiento de la pobreza y la dificultad de muchas familias para cubrir gastos básicos.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal también manifestó recientemente su preocupación por la situación que atraviesan instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad. En una carta enviada al Ministerio de Salud, denunciaron retrasos e insuficiencia en los aportes estatales que sostienen esos espacios.