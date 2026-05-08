Nahuel Gallo habló por primera vez tras recuperar la libertad y reconstruyó el dramático momento en el que fue detenido por agentes del régimen venezolano en la frontera con Colombia. En una entrevista exclusiva con Carolina Amoroso para TN Internacional, el suboficial relató cómo pasó de un control migratorio aparentemente normal a permanecer 448 días incomunicado en cautiverio.

El episodio ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando Gallo intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para reencontrarse con su pareja y su hijo. Según contó, al llegar a Migraciones le informaron que debía pasar por una entrevista antes de sellar el pasaporte. Allí comenzó el operativo que terminaría con su detención.

“Cuando el agente descubrió que era gendarme, ya me trataban diferente. Me esposaron los pies, me esposaron las manos”, recordó. El efectivo aseguró que los hombres que lo interrogaron estaban vestidos de civil, armados y sin identificación visible, por lo que inicialmente no sabía si pertenecían al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional o a otra fuerza chavista.

Gallo explicó que llevaba toda la documentación requerida para ingresar al país y dinero en efectivo, pero que los agentes concentraron su atención en su teléfono celular. “Lo que le importaba era ver mi celular”, señaló. Según relató, comenzaron revisando sus fotos personales y luego ingresaron a sus conversaciones de WhatsApp.

El momento más tenso llegó cuando uno de los agentes buscó las palabras “Chávez” y “Maduro” dentro de sus chats. Allí encontró una conversación privada con su esposa donde ambos hablaban sobre la situación política y económica de Venezuela. “Me dijo que yo hablaba mal de su presidente, que quién era yo para decir eso”, contó Gallo. El gendarme intentó explicar que se trataba de un intercambio privado y antiguo, pero el interrogatorio se endureció todavía más.

En ese contexto, Gallo aseguró que inicialmente evitó revelar que integraba la Gendarmería Nacional Argentina. “Dije que era aduanero, que trabajaba en el área de Seguridad. Nunca dije que era gendarme”, afirmó. Sin embargo, los agentes terminaron descubriendo su verdadero rol y la situación cambió por completo.

El caso provocó una fuerte tensión diplomática entre la Argentina y Venezuela. Durante meses, el Gobierno argentino denunció que el suboficial permanecía detenido de manera arbitraria, sin acceso consular ni contacto con su familia. Diversos organismos internacionales y dirigentes opositores al chavismo reclamaron su liberación.

Tras permanecer 448 días detenido, Gallo fue liberado en marzo de 2026 y regresó a la Argentina. Su caso se convirtió en uno de los principales focos de conflicto diplomático entre ambos países y volvió a poner bajo cuestionamiento la situación de los derechos humanos en Venezuela.