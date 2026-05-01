Tristeza en la UNSJ por la muerte del exdecano Oscar Fernández

La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan vive momentos de mucha tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Oscar Mario Fernández. Quien fuera decano de la Facultad de Ingeniería dejó una huella imborrable en la institución donde se formó y trabajó durante años. Las autoridades académicas compartieron la noticia este jueves con un comunicado cargado de afecto para quien también fue docente e investigador.

Desde la Facultad quisieron acompañar a los afectos del ingeniero en este proceso tan difícil. En sus palabras, manifestaron que con inmenso dolor por su partida, expresamos profundas condolencias a sus familiares y amigos, pero también a toda la comunidad de la Facultad y de la Universidad. Además de su rol como autoridad máxima, Fernández ocupó cargos de relevancia como la subjefatura de la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña y el vicedecanato.

Su paso por las aulas y los pasillos de la universidad siempre será recordado por su compromiso permanente con la educación pública y su defensa de la casa de altos estudios. Al respecto, la unidad académica destacó su legado institucional y humano al asegurar que recordamos su tarea y su calidad humana, que honraron nuestra casa en cada paso de su trayectoria.

Muchos estudiantes, colegas y egresados se sumaron a las muestras de dolor para despedir a uno de los referentes históricos más importantes de la institución. El último adiós para el ingeniero se programó para este viernes 1 de mayo en la Capital sanjuanina. Sus restos son velados en la Cochería San José, ubicada en calle Salta 434 Sur, entre las 8 y las 16 horas.