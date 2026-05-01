Cronograma y horarios para seguir el GP de Miami de la Fórmula 1

La espera terminó para los fanáticos de la velocidad. Después de un parate obligado durante el mes de abril por la suspensión de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita debido a la guerra en el Medio Oriente, el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 retoma su actividad. El escenario elegido es el espectacular Circuito Internacional de Miami, una pista temporal diseñada alrededor del Hard Rock Stadium que cuenta con 19 curvas y una extensión de 5.412 kilómetros.

La acción comienza este viernes 1 de mayo con las prácticas libres de 13 a 14.30 y la clasificación para la carrera sprint desde las 17.30. El sábado a las 13 se disputará la competencia corta y a las 17 será la clasificación principal, mientras que el domingo a las 17 horas de Argentina se largará la carrera definitiva. Este trazado, incorporado en 2022, tiene el récord de vuelta en manos de Max Verstappen con un tiempo de 1:29.708 logrado en la temporada 2023.

Franco Colapinto llega a esta cita tras finalizar decimosexto en el Gran Premio de Japón, donde se impuso el piloto Kimi Antonelli. El representante argentino de Alpine busca recuperar el protagonismo que tuvo en China al sumar unidades. En la previa, Colapinto compartió sus sensaciones sobre el encuentro que mantuvo con Lionel Messi en esta ciudad y confesó que "fue un momento único". Además, el joven corredor se refirió a la relación con sus colegas y al ser consultado por un incidente pasado con Bearman reveló que "le envié un mensaje de inmediato y nunca respondió".

El calendario 2026 de la Máxima ya completó sus fechas en Australia, China y Japón antes de la interrupción en Asia. Tras los 308.326 kilómetros que los pilotos deberán recorrer en Florida a lo largo de 57 vueltas, la caravana se trasladará hacia Canadá. El campeonato continuará luego su recorrido por tierras europeas visitando Mónaco y Barcelona para seguir definiendo una temporada que promete ser apasionante en cada una de sus paradas.