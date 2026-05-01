Cómo confirmó Gimena Accardi su romance con el trapero Seven Kayne

Después de meses de intensas especulaciones, Gimena Accardi decidió poner fin al misterio y confirmar su relación sentimental con Seven Kayne. La actriz eligió sus redes sociales para compartir un video muy especial que documenta una escapada romántica hacia la Costa argentina. En las imágenes se puede ver la complicidad de la pareja, que comenzó su vínculo durante las grabaciones de la ficción de formato corto llamada Tilf, producida por OLGA.

La noticia llega en un momento de renovación para la artista, quien estuvo casi veinte años en pareja con Nicolás Vázquez. Mientras su ex compañero rehízo su vida con Dai Fernández, su colega en la obra Rocky, Accardi se dejó llevar por la química que nació con Joaquín Cordovero, el nombre real del músico que es catorce años menor que ella. Aunque inicialmente los encuentros nocturnos y la cercanía en redes se adjudicaban a la promoción laboral, el clima de intimidad de este último viaje dejó en claro que el amor trascendió la pantalla.

El video muestra momentos de relax en una cabaña rodeada de naturaleza donde se los ve caminando de la mano por la playa. Entre recorridos en auto, vistas de caballos y escenas del cantante tocando la guitarra o cantando, la actriz describió su estado actual de plenitud. Al respecto, ella manifestó que entre el mar y un lago encontré un lugar de paz absoluta. Una experiencia que vale la pena vivir para resumir lo que significó este encuentro lejos de la ciudad. Los seguidores de ambos celebraron la unión con mensajes cargados de entusiasmo, destacando la conexión de una pareja que ya no se oculta.