Despido laboral: la echaron de su trabajo al cerrar la puerta porque tenía frío

Pasar frío en el trabajo suele ser una queja común, pero para Leila Ayad fue el motivo de un despido que terminó en un fallo sin precedentes en Londres. La joven asistenta de tienda comenzó su labor en 2023, pero pronto se encontró con un problema difícil de sobrellevar porque sus encargados mantenían la puerta del negocio abierta para atraer clientes incluso durante el invierno.

La situación se volvió insostenible cuando Leila notó que la temperatura llegaba hasta los 12 grados dentro del comercio. Sin permiso para encender la calefacción, la mujer detalló en un mensaje grupal de WhatsApp que para proteger su salud tenía que trabajar con tres capas de ropa y un chaleco térmico. A pesar de su reclamo honesto, la empresa respondió con una serie de castigos que incluyeron la reducción de su jornada y, finalmente, un despido por correo electrónico.

Para intentar sacarla del puesto, la cafetería argumentó que se trataba de temas de puntualidad, actitud y desempeño. Sin embargo, la Justicia laboral analizó las pruebas y determinó que la justificación de la empresa no era suficiente. El tribunal consideró que el pedido de Leila era totalmente válido ya que estaba vinculado a condiciones de salud y seguridad laboral porque la temperatura del local era baja y afectaba su bienestar.

Al finalizar el juicio, los magistrados concluyeron que la decisión fue desproporcionada frente al contexto y ordenaron una reparación económica importante. La empresa deberá pagarle a Leila Ayad la suma de 21,533 libras esterlinas, lo que representa más de 20 mil euros. De esta manera, el sistema judicial británico dejó en claro que la seguridad del personal debe estar por encima de las estrategias comerciales.