La historia detrás del feriado por el Día del Trabajador

Cada 1 de mayo Argentina y el mundo se detienen para reconocer los derechos laborales y reivindicar las conquistas históricas de los trabajadores. Esta fecha tiene sus raíces en las protestas obreras que transformaron la historia laboral para siempre y se convirtió en un símbolo de memoria colectiva.

El origen de esta conmemoración nos lleva a las movilizaciones de 1886 en Chicago donde miles de personas pedían una jornada de ocho horas diarias para reemplazar los turnos extenuantes de más de doce horas. Aquellas huelgas masivas terminaron en una dura represión en la fábrica McCormick y durante la Revuelta de Haymarket.

Ese conflicto dejó un saldo trágico de muertos y heridos pero el legado de los ejecutados conocidos como los Mártires de Chicago impulsó cambios globales. Gracias a esa lucha la Organización Internacional del Trabajo fijó en 1919 normas fundamentales como el límite de 48 horas semanales y el reconocimiento de derechos básicos.

En nuestro país el Día del Trabajador se celebró por primera vez en 1890 aunque recién en 1930 fue oficializado por el presidente Hipólito Yrigoyen. Actualmente es un feriado nacional inamovible que suele acompañarse con actos y movilizaciones para recordar los desafíos que aún persisten en el ámbito laboral.