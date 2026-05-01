Un auto se prendió fuego en una cochera y evacuaron todo el edificio

Los vecinos de un edificio céntrico vivieron una noche de muchísima angustia este jueves en San Juan. Todo ocurrió en calle Santa Fe 146 Oeste, cuando un Peugeot 206 estacionado en el sector de cocheras subterráneas comenzó a arder. El incidente se desató de forma accidental mientras intentaban pasarle batería desde otro vehículo.

La humareda se volvió tan densa que el pánico se apoderó de los residentes, quienes salieron de sus departamentos rápidamente por precaución. En medio del despliegue policial, la comisaria Valeria Albarracín detalló que un vehículo estaba manipulando para pasar batería a otro y ahí sufrió el siniestro uno de esos vehículos para explicar el inicio del fuego. Ante la incertidumbre de los equipos de emergencia al llegar, la jefa del Cuerpo Especial de Vigilancia agregó que se perimetró el lugar porque no sabíamos de qué tipo de siniestro se trataba.

El operativo fue de gran escala, con bomberos controlando las llamas y uniformados cortando el tránsito en las esquinas cercanas para facilitar el trabajo. Aunque no hubo que lamentar personas heridas, algunos vecinos necesitaron asistencia de los médicos debido a los nervios y a que inhalaron algo de humo durante la evacuación.

Por suerte, la estructura no sufrió daños de gravedad y la situación se calmó cuando los bomberos confirmaron que el peligro había pasado. Al respecto, Albarracín llevó tranquilidad al explicar que el humo no habría llegado al interior de los departamentos, fue solo en el subsuelo. Ahora, las autoridades avanzarán con las pericias para determinar con total precisión cómo se inició este foco que alteró la paz en el corazón de la ciudad.