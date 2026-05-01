La situación judicial de los responsables de la firma Branka Motors se complicó en las últimas horas debido al incumplimiento del pago inicial acordado para resarcir a las víctimas de estafa. Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire, quienes recuperaron la libertad el pasado 13 de abril, no realizaron el depósito de la primera cuota que vencía el sábado 25 de abril.

El plan de pago, homologado por la Justicia de San Juan, estipulaba una devolución total de 524 millones de pesos divididos en cinco cuotas. El primer desembolso pendiente es de $104.800.000. Ante esta falta, los abogados querellantes Alejandra Iragorre, Fabiana Salinas y Fernando Suárez advirtieron que el acuerdo podría caerse, calificando la situación como un hecho de "inseguridad jurídica".

Actualmente, existe una marcada discrepancia entre las partes respecto a la fecha límite para el cumplimiento del depósito. Por un lado, la querella sostiene que la minuta de la audiencia establece con claridad que el vencimiento operó el pasado 25 de abril. En contraposición, el fiscal Guillermo Heredia planteó la posibilidad de un error de interpretación, señalando que los acusados tendrían tiempo hasta el 14 de mayo, al cumplirse los 30 días corridos desde el dictado de la sentencia y su posterior liberación.

Sin embargo, los representantes de las víctimas manifestaron su preocupación. Por este motivo, el próximo lunes presentarán una petición formal ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas para solicitar una audiencia urgente. El objetivo es dejar sin efecto el convenio y pedir que los acusados regresen a prisión preventiva.

En caso de que la Justicia anule el pacto de reparación integral, se procedería a la ejecución de las garantías presentadas por la defensa: dos inmuebles y dos vehículos destinados a cubrir parte del daño económico causado a los denunciantes