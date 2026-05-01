Después de un año de recuperación y rehabilitación, un cóndor andino volvió a volar sobre los cielos sanjuaninos. Se trata de “Pachakamaq”, un ejemplar juvenil que fue liberado en el Área Protegida Pedernal, en el departamento Sarmiento, en el marco de las actividades por el Día del Animal.

La liberación se realizó en la zona del Dique Las Crucecitas y reunió a estudiantes, autoridades provinciales y representantes de comunidades originarias en una jornada centrada en la conservación ambiental y la educación sobre fauna silvestre.

La actividad contó con la participación de alumnos de la Escuela Albergue Josefa Ramírez de García, de la Secundaria Pedernal y de la Secundaria Divisadero, quienes presenciaron el regreso del ave a su hábitat natural y participaron de acciones de concientización sobre biodiversidad.

También estuvieron presentes el secretario de Ambiente, Federico Ríos; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; y el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro.

El cóndor andino volvió a volar sobre los cielos sanjuaninos en una jornada realizada por el Día del Animal.

La ceremonia ancestral de liberación estuvo a cargo de la Comunidad Huarpe Cacique Colchagual, que acompañó el momento con un ritual vinculado a la cosmovisión de los pueblos originarios y su relación con la naturaleza.

La historia de Pachakamaq comenzó el 9 de abril de 2025, cuando fue rescatado en el departamento 9 de Julio luego de sufrir un aparente accidente con un tendido eléctrico.

Desde entonces, el ejemplar atravesó un proceso de recuperación coordinado entre la Dirección de Conservación, la Policía Ecológica, el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre y la Fundación Bioandina.

Estudiantes, autoridades y comunidades originarias participaron de la liberación del ejemplar juveniL

Durante un año recibió atención veterinaria, pasó por etapas de cuarentena y rehabilitación física, hasta recuperar las condiciones necesarias para volver a la vida silvestre.

El cóndor andino es una especie clave para el ecosistema, ya que cumple la función de carroñero natural y contribuye al equilibrio ambiental al evitar la propagación de enfermedades.

Con esta liberación, la provincia desarrolló una nueva actividad vinculada a la protección de la fauna silvestre y la educación ambiental en San Juan.

El ave había sido rescatada en 2025 tras un aparente accidente con un tendido eléctrico en 9 de Julio.