La investigación por la violenta golpiza sufrida por el empresario nocturno Juan Manuel Salvalaggio sumó un nuevo capítulo judicial este jueves en San Juan. El juez de Garantías, Federico Rodríguez, resolvió extender por 90 días adicionales la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra los empresarios Mariano Tomsig y Martín Quiroga Massa, quienes están señalados como los presuntos autores intelectuales del ataque.

El hecho ocurrió originalmente en abril de 2025, cuando Salvalaggio fue interceptado en la puerta de su domicilio y atacado brutalmente por tres hombres, sufriendo múltiples fracturas y lesiones graves. Por este episodio, los autores materiales —integrantes de la barra de Racing— ya recibieron una condena de seis años de prisión . Sin embargo, la pesquisa continúa para determinar la responsabilidad de Tomsig y Quiroga Massa, quienes habrían financiado y coordinado la agresión a través de un intermediario, Mario Giraudo, alias "Mario Buffet".

La fiscal coordinadora, Daniela Pringles, explicó a DIARIO HUARPE, que la audiencia fue necesaria ya que el plazo inicial vencía este jueves. "Ha tenido muchísima evidencia digital, o sea el sustento mayor está en el análisis de ocho teléfonos celulares con la geolocalización de los mismos". La complejidad del caso radica en el análisis de más de 1.000 GB de información extraída de dispositivos y auditorías bancarias para rastrear movimientos de dinero.

Actualmente, mientras avanza la recolección de pruebas, la fiscalía busca "ya saber si trabajamos en el marco de una solución previa o si nos colocamos de cara al juicio". En cuanto a las medidas de coerción, Tomsig mantendrá restricciones como la prohibición de acercarse a la víctima y la retención de su pasaporte, mientras que las medidas sobre Quiroga Massa ya han vencido. Por su parte, los barrabravas detenidos y el intermediario Giraudo se negaron a declarar en esta nueva instancia