Detuvieron al hombre que abusó sexualmente a una mujer en la calle

Una madrugada de muchísima angustia se vivió en el centro de Caucete este jueves. Todo comenzó cuando una mujer apareció en plena vía pública pidiendo auxilio desesperadamente. A los primeros efectivos que llegaron les manifestó que acababa de ser "abusada sexualmente por un sujeto en una vivienda cercana" lo que activó un operativo inmediato de la Policía en los alrededores.

La situación era crítica ya que la denunciante se encontraba en un profundo estado de shock emocional. Mientras los médicos le brindaban atención sanitaria debido a su estado, ella explicaba que sufría de "fuertes dolores en todo su cuerpo" producto del violento episodio que relató haber sufrido minutos antes en una propiedad del departamento,.

Gracias a la rápida intervención del personal de la Comisaría 9º y a las descripciones aportadas por la propia víctima, los uniformados lograron identificar y localizar al presunto atacante. Se trata de un hombre que ya cuenta con antecedentes penales por la comisión de otros delitos y que fue trasladado a la seccional policial donde permanece alojado actualmente.

La Justicia ya tomó intervención en el caso para llevar adelante las primeras acciones de rigor y poder esclarecer lo ocurrido dentro de la vivienda señalada. Por el momento el acusado, cuya identidad no fue trascendida, sigue privado de su libertad mientras se recolectan pruebas sobre este hecho que rompió la tranquilidad de los vecinos de la zona céntrica,.