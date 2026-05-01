La edición 31 de la Feria Internacional de Artesanías a pleno y con las puertas abiertas para recibir al público. Hasta el 10 de mayo se podrá recorrer con comodidad cada puesto de venta y con el tiempo suficiente para apreciar productos culturales de diversos rubros, procedencias, procesos de elaboración y materiales utilizados.

Como todos los años, hay ofertas, promociones, productos que por su estética, su terminación, sus detalles y su funcionalidad, cada creativo o creativa pone lo mejor de su talento, capacidad y experiencia para que sea lo más atractivo y placentero posible a los sentidos.

En la primera jornada de la feria, DIARIO HUARPE hizo un recorrido por todo el predio del Complejo Costanera y entre los stands destacados, a primera vista en la zona central del paseo de compras, está la carpa que integra a todos los municipios de la provincia.

Este espacio ocupa el corazón físico de la feria y cuya carpa tiene el nombre de “Ruta Artesanal de San Juan 2026”, donde los 19 departamentos exhiben su patrimonio cultural bajo la coordinación del Mercado Artesanal Tradicional.

Su directora, María Soledad Guell Cassab, mostró buena parte del catalogo de obras de primera calidad seleccionadas para esta ocasión. Allí alberga una colección integral de las piezas elaboradas por artesanos de todos los rincones de la provincia.

En el interior del stand se encuentran el clásico poncho sanjuanino, con lana de oveja y tintes naturales, con otros productos textiles coloridos y de diseños únicos. También hay piezas de cestería de fina terminación y resistentes al paso del tiempo.

Luego, accesorios de orfebrería, como dijes, collares y pulseras. En cuanto a cerámica, hay colección de utilitarios de varios autores locales, con diseños llamativos. Hay un apartado especial en cuanto a cuchillos de acero.

La función del Mercado Artesanal, es la de ser intermediario entre el comprador y el artesano de manera de facilitar y valorizar la pieza. Los visitantes a la feria podrán elegir la obra, reservarla, comprarla en el lugar y también contactar al propio creador para pedirles o encargarles obras personalizadas.

Hay distintos modos de pago y siempre, con el precio justo que le da el valor real a la obra seleccionada.

Desde tierras entrerrianas

Históricamente, la Feria de Artesanías de San Juan promovió no solo el trabajo local, también es un punto de atracción de artesanos de otras regiones y cada año, vienen creadores que recorren cientos de kilómetros trayendo sus mejores objetos.

Entre las mesas más llamativas, por su presentación cuidada y la calidad de sus productos, está el de @Etoaok de Federico Gómez Pedreira, ubicado en el stand 16. Viene de Colón, ciudad de Entre Ríos y cuenta con una fina colección de mates de calabaza, con apliques y diseños en metal de alpaca o plata, bombillas, cuchillos, hebillas y pulseras.

Es la segunda oportunidad que participa de la feria y ya para él, San Juan es una plaza que le genera gusto estar.

Este emprendimiento familiar que él sostiene junto a sus hijos, le ha permitido hacer viajes extensos, pero satisfactorios y llenos de aprendizajes. Gracias a la elaboración de estas piezas, conoció el profundo valor que encierra lograr una obra artesanal con identidad definida.



Propuestas gastronómicas

Al recorrer la feria, hay numerosas propuestas que llaman la atención. Los puestos gastronómicos, como el popular asado de punta de espalda, el típico choripán, carros con cervezas artesanales y también para acompañar el mate que no puede faltar en el paseo, los churros calientes del puesto de Don Mario, con rellenos de dulce de leche, una opción recomendable durante el atardecer.

Incluso, si alguien de la familia tiene el paladar exquisito, puede ir por los puestos de salames, embutidos, quesos de diferentes casas tradicionales de productos alimenticios con promociones a precios accesibles.

Tampoco faltan los puestos de chocolates en rama, gomas frutales y alfajores, que son una delicia para chicos y grandes.

Mercado cultural a pleno

El costo de las entradas generales por día, están en $4.000. De lunes a jueves, los jubilados entran gratis, pero de viernes a domingo, la entrada costará $2.000. Los niños de hasta 10 años entran gratis. El estacionamiento al predio es gratuito y el horario general es de 16 hs. a 23 hs.