Con una fuerte convocatoria de público y más de 300 expositores nacionales e internacionales, San Juan dejó inaugurada la 31ª edición de la Feria Internacional de las Artesanías, uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia.

El acto oficial se realizó este jueves 30 de abril en el Costanera Complejo Ferial, en Chimbas, y fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por funcionarios provinciales, artesanos y organizadores de la muestra.

Orrego recorriendo los stands.

Junto al mandatario estuvieron el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; la ministra de Gobierno, Laura Palma; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; la directora del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, Soledad Guell Cassab, y el organizador Maximiliano Cosma.

Durante la apertura, Orrego destacó el impacto laboral y económico de la feria y puso el foco en el trabajo de los emprendedores y artesanos.“Quiero saludar a todos los que son parte de estos más de 250 stands que generan trabajo. En la víspera del Día del Trabajador, muchos van a pasar su día trabajando y generando también trabajo”, expresó el gobernador.

Además, señaló que gran parte de los emprendimientos presentes son familiares y remarcó la importancia de este tipo de espacios en el actual contexto económico.

El gobernador junto a otros funcionarios provinciales.

La feria se desarrollará hasta el 10 de mayo, de 16 a 22 horas, y contará con propuestas artesanales, gastronómicas y artísticas. Uno de los sectores centrales será la carpa “Ruta Artesanal de San Juan 2026”, donde los 19 departamentos exhiben productos y expresiones culturales propias.

También habrá patio gastronómico, espacio infantil y espectáculos musicales y de danza a partir de las 21 horas.

Durante su discurso, el gobernador también hizo referencia al movimiento turístico que genera la feria en la provincia. Según indicó, la ocupación hotelera se encuentra cerca de completarse debido a la realización simultánea de otros eventos y congresos. “Los sanjuaninos somos muy buenos anfitriones y esta feria nos pone muy orgullosos”, afirmó.

Uno de los stand de la Fería. (Foto: DIARIO HUARPE)

Como parte de la propuesta, un jurado especializado seleccionará piezas artesanales destacadas que serán adquiridas por el Estado provincial, en reconocimiento al trabajo y creatividad de los artistas participantes.