El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, continúa con la ejecución de una obra estratégica para el fortalecimiento de la educación técnica en la provincia, financiada con recursos del Fideicomiso Minero. Se trata de la intervención en la Escuela Técnica General Manuel Savio, ubicada en el departamento Calingasta, que actualmente presenta un 65,17 por ciento de avance en su noveno mes de ejecución.

Los trabajos se desarrollan en dos frentes complementarios. Por un lado, en el nuevo edificio de dos plantas se realizan tareas de colocación de pisos en la planta baja, el inicio de la misma tarea en la planta alta, la ejecución de la cubierta metálica del techo y avances significativos en las instalaciones internas. Por otro lado, en el sector existente que se refuncionaliza, las instalaciones ya se encuentran finalizadas y solo restan definiciones complementarias para unificar integralmente el edificio, como la pintura exterior total, reparaciones en cubiertas de madera y la renovación de revestimientos cerámicos en sanitarios.

Además, se encuentra concluida la nueva torre de tanque, con detalles finales de terminación, y avanza la instalación contra incendios, que incorpora una nueva batería de tanques para fortalecer las condiciones de seguridad del establecimiento.

Esta intervención se enmarca en una política clara de transformar los recursos que genera la minería en obras concretas para la comunidad. En este caso, los fondos del Fideicomiso Minero permiten fortalecer una institución educativa directamente vinculada con uno de los principales motores productivos de la provincia. En San Juan, solo dos escuelas de gestión estatal otorgan el título técnico en minería: la Escuela Técnica General Manuel Savio y la EPET de Albardón. A ellas se suma la escuela privada Del Prado, en Chimbas, única institución privada del país con orientación en minas.

Actualmente, la institución cuenta con 320 alumnos, distribuidos en dos divisiones de primero a quinto año y una división de sexto y séptimo año. Los estudiantes egresan con el título de Técnico en Minería, una formación clave para el desarrollo del sector productivo. La propuesta educativa está orientada a la formación integral de técnicos, con contenidos vinculados a la exploración, explotación y tratamiento de minerales, geología aplicada, procesos productivos, seguridad e higiene y operación de equipos, preparando recursos humanos capacitados para integrarse al sistema productivo provincial.

La historia de esta institución refuerza su importancia. Su origen se remonta a 1978, cuando se creó el ciclo básico de Expertos en Minería como respuesta a la necesidad de formar recursos humanos calificados para el desarrollo de los recursos minerales de San Juan.

Hoy, esta obra no solo resuelve necesidades de infraestructura, sino que proyecta a futuro un espacio educativo acorde a las demandas actuales, fortaleciendo la formación técnica y generando mejores oportunidades para los jóvenes sanjuaninos. De esta manera, la inversión minera vuelve a la comunidad transformada en infraestructura, educación y desarrollo, consolidando un modelo que apuesta al crecimiento sostenido de San Juan con obras pensadas para el presente y para las próximas generaciones.