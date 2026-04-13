Detuvieron a dos menores de edad con droga y una moto robada

Durante un operativo de prevención y seguridad realizado el sábado cerca de las 18:15 en Rawson, la Policía Comunal detectó a dos adolescentes de 14 y 16 años en actitud sospechosa. El encuentro ocurrió en el cruce de Juan de la Torre y Félix Aguilar, donde los jóvenes circulaban en una motocicleta negra. Al notar a los uniformados, los sujetos lanzaron una mochila al suelo e iniciaron una fuga veloz.

La persecución contó con el apoyo de la Subcomisaría Buenaventura Luna y terminó en calle José Córdoba. En ese punto, los sospechosos ingresaron a un camino sin salida, dejaron el vehículo e intentaron escapar corriendo, pero fueron alcanzados por los efectivos.

Al revisar la mochila que habían descartado previamente, los agentes encontraron una prenda de vestir que envolvía un paquete de nylon con una sustancia vegetal verde similar al cannabis.

Sobre la movilidad utilizada, una Zanella 110 cc, las autoridades verificaron que la información del dominio no se correspondía con el vehículo en el que viajaban. Por este motivo se inició una investigación para determinar el origen del rodado.

El Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia dispuso el secuestro de la moto y la vinculación de los menores a un expediente por infracción a la Ley 23.737. Tras las actuaciones, ambos implicados fueron restituidos a sus familias mientras continúa el proceso judicial.