El precio internacional del petróleo volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril, impulsado por una fuerte escalada geopolítica tras el fracaso de negociaciones diplomáticas en Pakistán. El salto refleja el temor de los mercados a una posible interrupción en el suministro global de energía.

En las primeras operaciones, el barril de crudo se ubicó en torno a los 102 dólares, marcando un incremento significativo y reactivando la volatilidad en el mercado energético internacional.

El detonante fue el colapso del diálogo entre Estados Unidos e Irán, que no lograron avanzar en acuerdos vinculados al programa nuclear y a los conflictos en Medio Oriente. La falta de consenso derivó en una nueva fase de tensión, con consecuencias inmediatas en los precios.

A esto se sumó una serie de medidas que agravaron el escenario: Estados Unidos anunció un bloqueo marítimo sobre Irán, mientras que el país asiático respondió con el cierre del Estrecho de Ormuz, un punto clave por donde circula cerca del 20 por ciento del petróleo mundial.

La paralización de este corredor estratégico generó alarma en los mercados, ya que afecta no solo al crudo, sino también al transporte de gas y mercancías, elevando los costos logísticos a nivel global.

En este contexto, analistas advierten que el encarecimiento del petróleo podría trasladarse rápidamente a la inflación mundial, impactando en combustibles, transporte y precios de bienes esenciales. Además, crece la incertidumbre sobre una posible crisis energética si el conflicto se prolonga.