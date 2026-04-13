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Cómo hacer salsa ranchera casera fácil y lista en menos de 30 minutos
POR REDACCIÓN
La salsa ranchera, conocida también como “ranch”, es un aderezo cremoso de origen estadounidense que se volvió uno de los más populares del mundo para acompañar ensaladas, carnes, papas fritas y snacks. Su base combina mayonesa con crema agria o yogur, junto a hierbas y especias que le dan su sabor característico.
Aunque muchas personas la compran ya lista, su preparación casera es simple y rápida, y permite obtener un sabor más fresco y natural en menos de 30 minutos.
Para hacerla en casa, los ingredientes básicos incluyen mayonesa, crema agria o yogur, un toque de leche para aligerar la textura y condimentos como ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y pimienta. A esto se suman hierbas como perejil, cebollino y eneldo, que aportan frescura y aroma.
La preparación es sencilla: en un recipiente se mezclan todos los ingredientes hasta lograr una textura homogénea. Si la salsa queda muy espesa, se puede agregar un poco de leche para suavizarla. Luego se recomienda llevarla a la heladera unos minutos para que los sabores se integren mejor.
El resultado es una salsa versátil que puede utilizarse como dip o como aderezo. Su equilibrio entre lo cremoso y lo fresco la convierte en un complemento ideal para una gran variedad de platos.
Así, con pocos ingredientes y en poco tiempo, es posible preparar una versión casera de una de las salsas más consumidas a nivel internacional, adaptándola además al gusto de cada cocina.