La salsa ranchera, conocida también como “ranch”, es un aderezo cremoso de origen estadounidense que se volvió uno de los más populares del mundo para acompañar ensaladas, carnes, papas fritas y snacks. Su base combina mayonesa con crema agria o yogur, junto a hierbas y especias que le dan su sabor característico.

Aunque muchas personas la compran ya lista, su preparación casera es simple y rápida, y permite obtener un sabor más fresco y natural en menos de 30 minutos.

Para hacerla en casa, los ingredientes básicos incluyen mayonesa, crema agria o yogur, un toque de leche para aligerar la textura y condimentos como ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y pimienta. A esto se suman hierbas como perejil, cebollino y eneldo, que aportan frescura y aroma.

La preparación es sencilla: en un recipiente se mezclan todos los ingredientes hasta lograr una textura homogénea. Si la salsa queda muy espesa, se puede agregar un poco de leche para suavizarla. Luego se recomienda llevarla a la heladera unos minutos para que los sabores se integren mejor.

El resultado es una salsa versátil que puede utilizarse como dip o como aderezo. Su equilibrio entre lo cremoso y lo fresco la convierte en un complemento ideal para una gran variedad de platos.

Así, con pocos ingredientes y en poco tiempo, es posible preparar una versión casera de una de las salsas más consumidas a nivel internacional, adaptándola además al gusto de cada cocina.