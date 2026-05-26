La consagración de Belgrano en el Torneo Apertura 2026 se transformó en una celebración histórica que movilizó a toda Córdoba. Luego de vencer 3-2 a River Plate en una final electrizante disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, el pueblo “pirata” festejó durante más de 24 horas y coronó los homenajes con una caravana multitudinaria.

Minutos antes de las 15 del lunes feriado, comenzó la caravana en la que los hinchas rindieron tributo al plantel y al cuerpo técnico encabezado por Ricardo Zielinski. El micro descapotable partió desde el club y avanzó acompañado por una marea celeste a lo largo de la Avenida Circunvalación, en un recorrido especialmente diagramado para evitar el colapso del centro.

La decisión de trasladar la movilización al lunes se tomó luego del desborde total registrado el domingo por la noche, cuando miles de fanáticos coparon el centro cordobés. Lugares emblemáticos como el Patio Olmos y la esquina de Colón y General Paz se vieron completamente colapsados, con banderas, bombos y bengalas que impidieron la circulación vehicular.

Ante ese escenario, el Ministerio de Seguridad de Córdoba, encabezado por Juan Pablo Quinteros, organizó un operativo especial y definió que la denominada “Vuelta Olímpica más grande de la Argentina” se realizara íntegramente sobre la traza de la Circunvalación.

Durante el recorrido, el colectivo que trasladó a figuras como Nicolás “Uvita” Fernández y Lucas Zelarrayán avanzó en sentido horario por todo el anillo interno, mientras miles de familias se ubicaban en puentes, banquinas y distintos puntos estratégicos para acompañar el festejo de manera segura.

Esta modalidad ya había sido utilizada con éxito en 2022 y permitió evitar embotellamientos críticos en el casco urbano. La policía provincial desplegó un amplio operativo de tránsito para garantizar el orden durante toda la jornada.

Cerca de las 22, tras varias horas de celebración en medio de una verdadera marea celeste, la caravana llegó a su fin y los jugadores regresaron a sus hogares, cerrando un festejo inolvidable.

La magnitud de la movilización reflejó la importancia del logro deportivo: Belgrano no solo consiguió el primer título de Primera División de su historia, sino que además aseguró su clasificación a la Copa Libertadores, abriendo un nuevo capítulo internacional para el club cordobés.