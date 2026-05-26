Lola Tomaszeuski fue expulsada de Gran Hermano por dar información

La casa de Gran Hermano vivió una de sus jornadas más tensas tras la salida forzada de una de sus integrantes. Pocos días después de su llegada, Lola Tomaszeuski tuvo que abandonar la competencia de manera inmediata por decisión del dueño de la casa.

Antes de conocerse el veredicto final, Santiago del Moro ya había anticipado el clima de nerviosismo al asegurar que "Lola se la re mandó y se viene la expulsión". La falta grave ocurrió durante una conversación privada en la que la joven brindó datos de la realidad externa para beneficiar a un aliado.

El Big fue contundente al dirigirse a los participantes para explicar los motivos del castigo. El anfitrión comunicó a todos que "hace pocas horas registré una charla entre Lola y Manuel en uno de los dormitorios, donde Lola intentó aconsejar y guiar en el juego a su compañero".

Según el análisis oficial, la jugadora buscó camuflar la información de afuera tratándola como si fuera una apreciación propia dentro de la convivencia. Al exponer la situación frente a las cámaras, la voz de la casa sentenció que "Lola intentó aconsejar y guiar en el juego a su compañero. La verdad, me apena que hayas subestimado mi poder de observación y de análisis. Yo no me dejo engañar".

La resolución no solo afectó a Lola, sino que también tuvo consecuencias directas para Manuel Ibero por su participación en el diálogo. Gran Hermano fue muy claro al señalar que "tampoco voy a tolerar la conducta de Manuel que permitió y hasta fomentó la ayuda suministrada por su compañera".

Por este motivo, el joven recibió una sanción que lo depositó directamente en la votación del público. El Big le notificó su situación con firmeza al decirle "te anuncio que ya formas parte de la próxima placa de nominados". De esta manera, se suma a Andrea Del Boca, Yipio y Brian Sarmiento, quienes ya estaban en esa condición por motivos similares.

El momento final de la noche llegó cuando se hizo oficial la partida definitiva de la participante. "En tu caso, te bajo de la placa porque ya estás expulsada" le comunicó la voz del programa a la joven antes de que cruzara la puerta giratoria.

El Big repitió con fuerza "Lola, te bajo de la placa porque ya estás expulsada" para que no quedaran dudas sobre la sanción. A pesar de que Lola negó haber compartido información prohibida, terminó aceptando la determinación de la autoridad máxima.

La despedida estuvo marcada por la emoción, ya que Lola se despidió de Manuel con un beso antes de retirarse. Tras su partida, el clima de desconcierto se apoderó de los jugadores y Manuel no pudo contener las lágrimas mientras era consolado por sus compañeros.