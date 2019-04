Concurso de cuento ofrece 1.000 dólares en premios

Destinado a los amantes de la literatura, ya sea aficionados o expertos en la materia. Quedó abierta la convocatoria para quién lo desee formar parte del Concurso de Cuento “Por la Tolerancia y la Paz”, categoría “Cuento Corto”.

El certamen ofrece un galardón de 1.000 dólares en premios, distribuyendo U$S 500 al cuento ganador, U$S 300 al que resulte en segundo lugar; y U$S 200 al que obtenga el tercer lugar.

Podrán participar todas las personas nacidas en la provincia de San Juan, argentinas residentes con domicilio real y legal, como también extranjeros naturalizados o no, que acrediten una residencia no inferior a los dos años en la provincia, sin límite de edad.

Para mayores informes o consultar las bases, pueden ingresar a la página web del Consejo Mundial para la Tolerancia y la Paz: http://gctpnews.org, la Fanpage del Club Sirio Libanés: www.facebook.com/siriolibanes.sanjuan.

También, quienes lo deseen, pueden acercarse personalmente en la sede del Club Sirio Libanés, Entre Ríos 33 Sur, en horario de comercio.