La justicia sanjuanina dictó una sentencia de 7 años de encierro para José Garramuño, un malviviente que operaba con extrema agresividad en los departamentos de Chimbas y Rawson. La resolución llegó mediante un acuerdo de juicio abreviado donde se unificaron 11 legajos por distintos hechos delictivos cometidos por el acusado. El magistrado a cargo ratificó la culpabilidad del sujeto tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal.

Más allá de esta condena, el individuo apodado El Punga sigue bajo la lupa de los investigadores por un violento episodio ocurrido en el barrio Güemes. En ese suceso, una joven de 20 años terminó con una herida de bala en la espalda y su estado de salud fue reportado como grave. Sobre este caso en particular, el fiscal Leonardo Villalba manifestó que "ya solicitó la audiencia en la causa pendiente y aguarda la definición de fecha por parte de la Oficina Judicial" con el objetivo de esclarecer la participación del reo.

En los allanamientos previos, personal de la Brigada Norte secuestró un revólver y una pistola que habrían sido utilizados en el ataque a la mujer. Asimismo, las autoridades incautaron una campera y un casco vinculados a otro asalto, aunque los voceros judiciales aclararon que la moto usada en dicho ilícito todavía no aparece. Por la tenencia de las armas de fuego, Garramuño también será sometido a un proceso en el fuero de Flagrancia.

Durante el desarrollo de las audiencias, la fiscal Daniela Pringles y los miembros de la UFI Genérica describieron detalladamente el comportamiento delictivo del sentenciado. Hicieron especial énfasis en el nivel de violencia que aplicaba contra cada una de las personas que asaltaba en la vía pública.