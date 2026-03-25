Un hombre fue condenado a tres años y dos meses de prisión efectiva por un violento robo ocurrido en Rawson, mientras que su pareja accedió a la suspensión de juicio a prueba. El caso fue resuelto en el marco del sistema de Flagrancia, tras un hecho que incluyó lesiones a la víctima, persecución policial y detención de los implicados.

Según informaron fuentes judiciales, el episodio se registró el pasado 19 de marzo de 2026, alrededor de las 16 horas, en la intersección de calles Comandante Cabot y Urquiza. En ese lugar, la damnificada caminó junto a su madre con destino a un establecimiento escolar para retirar a su hermano, cuando fue sorprendida por los acusados que se movilizaban en motocicleta.

La investigación determinó que Rocío Rojas condujo el rodado, mientras que su pareja, Gastón Marcelo Benítez, descendió e interceptó a la joven. En ese momento, el sujeto le sustrajo el teléfono celular, no sin antes propinarle un golpe en la zona de las costillas. Tras concretar el ilícito, el agresor subió nuevamente a la moto y ambos emprendieron la fuga.

El accionar fue advertido por una vecina y un transeúnte, quienes alertaron a efectivos del Comando Radioeléctrico que circulaban por la zona. A partir de ello, los uniformados iniciaron una persecución que culminó en el interior del barrio Las Garzas.

Durante la huida, los sospechosos atravesaron un cantero con una división de alambre, lo que provocó la caída de la motocicleta y permitió su inmediata aprehensión. Al momento de la requisa, los efectivos secuestraron entre las prendas de la acusada el celular sustraído, además de otro dispositivo cuya propiedad no pudo ser acreditada.

Tras la intervención de la Unidad de Abordaje Territorial, se hizo presente el ayudante fiscal de turno, quien interiorizó al fiscal interviniente sobre lo sucedido. En ese contexto, se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Finalmente, en audiencia, el fiscal Francisco Micheltorena logró la condena de Benítez, quien recibió una pena efectiva de 3 años y 2 meses de prisión, con declaración de reincidencia. En tanto, Rojas accedió a la suspensión de juicio a prueba por el término de un año, con la imposición de 50 horas de tareas comunitarias a cumplir en cuatro meses, el pago de una reparación simbólica de 50.000 pesos y el cumplimiento de reglas de conducta.