Conductor ebrio atropelló a una agente que controlaba tránsito en la Circunvalación

En la madrugada de este miércoles 30 de octubre, una agente de la Policía de San Juan resultó gravemente lesionada tras ser atropellada por un conductor en estado de ebriedad mientras cumplía funciones de control de tránsito. El hecho ocurrió en el anillo interno de la Avenida de Circunvalación, entre las calles Mendoza y Catamarca, en el departamento Capital.

La uniformada, identificada como Mayra Palacios, se encontraba realizando tareas de ordenamiento y desvío vehicular debido a trabajos de colocación de cartelería LED en la zona. Fue en ese momento cuando un Renault Sandero, manejado por un hombre de avanzada edad oriundo de Rivadavia, la embistió.

Publicidad

Como consecuencia del impacto, la agente Palacios sufrió politraumatismos y una fractura en la pierna izquierda. Ante la emergencia, se solicitó de inmediato una ambulancia que la trasladó al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención médica especializada. Su estado de salud fue calificado como estable, aunque con lesiones de consideración.

Intervención policial y alcoholemia positiva

Personal de la Unidad de Faltas Inmediatas (UFI) Delitos Especiales, junto con efectivos de Criminalística y de la Comisaría 2da., se hicieron cargo de la investigación. Se le realizó el test de alcoholemia al conductor del vehículo, el cual arrojó un resultado positivo de 0,54 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor muy por encima del límite legal permitido.

Publicidad

El automóvil involucrado fue inmovilizado y radiado en el lugar. Las autoridades procedieron a la detención del conductor, quien quedó a disposición de la justicia. Se espera que se le imputen cargos por conducción en estado de ebriedad y lesiones graves.