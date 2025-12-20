En una jornada marcada por la emoción y la celebración del compromiso social, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, estuvo presente en los jardines del GRUPO HUARPE para acompañar al ganador de la novena edición del Sanjuanino Solidario 2025 y reconocer a todos los finalistas que durante el año trabajaron por la comunidad.

Consultado sobre qué representa la solidaridad, Orrego aseguró: “La solidaridad, fundamentalmente, tiene un significado altruista. Es ayudar de manera desinteresada a alguien a cumplir un objetivo o un sueño. Creo que los sanjuaninos somos muy solidarios y esto lo manifiesta nuestra historia”.

El gobernador recordó momentos históricos de la provincia para destacar el valor de la cooperación colectiva: “En el terremoto de 1944, por ejemplo, siempre hubo manos solidarias que ayudaban: amigos, compañeros, vecinos que se levantaban ante la adversidad. Ese espíritu de cooperación se transmite de generación en generación y sigue vigente hoy en nuestras comunidades”.

Más allá de los hechos históricos, Orrego subrayó los gestos cotidianos de solidaridad: “Ser solidario tiene que ver mucho con el ADN de los sanjuaninos. Siempre hay alguien que te tiende la mano, ya sea en los momentos difíciles o en los gestos simples del día a día: un mate compartido, un favor, un acompañamiento en lo cotidiano”.

Durante el acto, el gobernador conversó con los finalistas del certamen y destacó el valor de sus historias: personas que trabajan día a día para mejorar la vida de los demás, ya sea en educación, salud o asistencia social. “Este certamen refleja el corazón solidario de San Juan. Cada historia inspira y moviliza a otros a ayudar, a involucrarse y a hacer la diferencia”, sostuvo.

Con estas palabras, el mandatario destacó el compromiso de la comunidad sanjuanina, que cada año vuelve a mostrar su apoyo a quienes trabajan por los demás a través de iniciativas como el Sanjuanino Solidario.