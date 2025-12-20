En el marco del Sanjuanino Solidario 2025, organizado por GRUPO HUARPE, la empresa Chiconi SRL volvió a decir presente y su titular, Sergio Chiconi, dejó una definición clara sobre el compromiso social que guía a la firma. El encuentro reunió a empresarios, instituciones y organizaciones con un objetivo común: acompañar a quienes más lo necesitan y reforzar el valor de la solidaridad como parte del entramado social sanjuanino.

Publicidad

Desde el inicio de la charla, Chiconi planteó una mirada que trasciende lo empresarial y se apoya en una concepción colectiva. “La solidaridad, entendida desde nuestra empresa, es la devolución hacia algún sector de la sociedad de aquello que la misma sociedad nos brinda todos los días”, expresó. En esa línea, sostuvo que “ninguna empresa crece de manera aislada, sino que forma parte de una comunidad que la sostiene y la impulsa”.

El empresario remarcó que esta forma de actuar no responde a una acción puntual, sino a una cultura construida con el tiempo. “Es una cuestión de costumbre y de valores que se fueron consolidando dentro de la empresa; entendemos que cada uno debe aportar desde el lugar que ocupa”, señaló. Y agregó: “Funcionamos como una colmena, donde cada integrante cumple su rol para el bienestar general”.

Publicidad

Al explicar los motivos que llevaron a Chiconi SRL a acompañar nuevamente esta iniciativa, Chiconi fue más allá de lo institucional. “En lo personal, conozco lo que significa atravesar momentos difíciles y esperar una ayuda que no siempre llega”, afirmó. Según relató, esa experiencia marcó su manera de entender la responsabilidad empresarial. “Desde la posición que hoy tenemos, sentimos la obligación moral de tender esa soga que muchas veces nosotros no tuvimos”, indicó.

En ese sentido, destacó que la participación en Sanjuanino Solidario es parte de un trabajo sostenido. “Acompañamos este evento todos los años, pero también colaboramos con escuelas e instituciones cada vez que se presenta la oportunidad”, explicó. Para Chiconi, ese compromiso es innegociable: “Está en nuestro gen como empresa y como equipo humano”.

Publicidad

Consultado sobre el rol de la empresa en obras vinculadas a la energía, el empresario recordó una experiencia que lo marcó especialmente. “Trabajar en la Sierra de Chávez fue uno de los desafíos más complejos que afrontamos”, relató. Y añadió: “Sabíamos que no se trataba solo de una obra técnica, sino de llevar energía a una comunidad que estaba prácticamente aislada del resto del mundo”.

Sobre ese punto, subrayó el impacto social de ese tipo de intervenciones. “Cuando uno entiende que su trabajo puede mejorar la calidad de vida de una comunidad entera, el esfuerzo cobra otro sentido”, sostuvo. “Lo hicimos con muchas ganas, aun sabiendo las dificultades, porque el objetivo era ayudar”, concluyó.

Antes de despedirse, Chiconi agradeció el espacio y valoró la continuidad de estas iniciativas. “Estos encuentros permiten visibilizar que la solidaridad no es un discurso, sino una acción concreta que se construye entre todos”, expresó.