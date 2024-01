Pedazos de neumáticos, restos de animales muertos en descomposición y basura acumulada es lo que se puede ver a orillas de la calzada del Acceso Norte de la Ruta Nacional 40. Camino que fue inaugurado en octubre del 2021, en la pasada gestión del exgobernador y actual senador nacional, Sergio Uñac, y que costó alrededor de $7.000 millones, según sus palabras. El camino es de seis carriles, tres de ida y tres de vuelta y era una obra necesaria, ya que une tres departamentos, Capital, Chimbas y Albardón, con un flujo de cerca de 25.000 conductores que circulan a diario por ese lugar. Sin embargo, la autopista parece abandonada, tal como mencionaron conductores que hicieron la denuncia ante DIARIO HUARPE, porque se puede encontrar de todo en ambos lados de la calzada.

Hay restos de neumáticos en ambos lados de la banquina. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe.

“La ruta 40, camino hacia Albardón, está en un estado de abandono por completo, hay animales muertos, cubiertas de vehículos y restos de vidrios”, describió a este medio la ciudadana, Carolina García.

Ante el reclamo, DIARIO HUARPE, recorrió la autopista para comprobar que lo que mencionó la ciudadana, era cierto. En ambos sentidos de circulación, se puede observar que en ambos costados de la calzada hay restos de neumáticos, animales muertos en descomposición y basura que se ha ido acumulando.

Pastizales crecen por debajo de los guardarraíl. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

Es por eso que DIARIO HUARPE, consultó la problemática a Vialidad Nacional, ente que debería encargarse del mantenimiento y la limpieza del lugar, tal como lo hacen con otras rutas o caminos.

En pocas palabras, la respuesta fue que las empresas encargadas de la obra todavía no han entregado la ejecución y finalización del contrato. Es decir, el camino todavía no está terminado y por eso Vialidad no puede intervenir. De igual manera, ante la consulta, desde Vialidad comentaron que la división de obras está arbitrando todos los medios para exigirles a las empresas que se hagan cargo del mantenimiento en función de que todavía no ha finalizado la obra.

Las barreras de hormigón, New Jersey, acumulan basura. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

Cabe recordar que las empresas que están encargadas de estas tareas son Ivica Dumandzic y Mapal y que todavía no han finalizado la situación contractual porque restan detalles menores a la obra tales como; forestación, alcantarillas, entre otros trabajos. El camino se inauguró en su momento, ya que la parte más importante estaba habilitada para transitar y era una obra muy necesaria y urgente para los sanjuaninos.

“Las empresas siguen siendo responsables del mantenimiento de las luces, la limpieza y demás cuestiones hasta que se realice la entrega definitiva de la obra”, explicó una fuente calificada de Vialidad Nacional.

La basura se ha ido acumulando en varios puntos de la ruta 40. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe.

Por otro lado, desde Vialidad explicaron que la División Conservación se está encargando del mantenimiento de las rutas que ya han sido entregadas, tales como la Ruta 141 camino a Chepes, la Ruta 150 camino a Calingasta, el Paso de Agua Negra, entre otras.