Confirmaron que el hombre hallado en una casa abandonada murió de un infarto

La Justicia confirmó este jueves la causa de muerte del hombre hallado sin vida dentro de una vivienda abandonada en Capital, en un hecho que generó conmoción entre vecinos de la zona.

Según los informes forenses incorporados a la investigación, la víctima fue identificada como Antonio Francisco Farías, de 65 años, quien se encontraba en situación de calle pese a registrar domicilio legal en el departamento.

El cuerpo fue encontrado durante la mañana del miércoles en una propiedad ubicada sobre Avenida España, entre Avenida Córdoba y General Paz. Un hombre que ingresó al inmueble abandonado descubrió a su amigo sin vida y alertó de inmediato a las autoridades.

De acuerdo con fuentes judiciales, la necropsia determinó que Farías falleció como consecuencia de un infarto agudo de miocardio. Además, los especialistas detectaron cicatrices y lesiones cardíacas compatibles con episodios cardíacos anteriores, lo que indica que el hombre había sufrido ataques previos.

Desnutrición y estado de abandono

Los peritos también establecieron que la víctima presentaba un severo cuadro de desnutrición y un marcado estado de abandono general. Entre los hallazgos médicos se constató además una avanzada gangrena en uno de sus pies.

Pese al estado en el que fue encontrado el cadáver, los investigadores descartaron una muerte violenta. El informe forense confirmó que no existían lesiones compatibles con la intervención de terceros.

El caso generó fuerte impacto debido a las condiciones en las que fue hallado el cuerpo, ya que presentaba signos de haber sido parcialmente devorado por roedores.

El cuerpo permanece en la Morgue Judicial

Hasta la noche del miércoles, ninguna persona se había presentado en la Morgue Judicial para reclamar los restos de Farías. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el cuerpo permanecerá allí durante los próximos días a la espera de familiares o allegados.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Roberto Ginsberg, junto a la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 4ta y peritos de la División Criminalística, quienes realizaron las tareas de relevamiento y pericias correspondientes.