Wanda Nara llamó a Colapinto para MasterChef: qué respondió el piloto

Wanda Nara tiene un instinto especial para encontrar figuras que atraigan al público y se conoció que puso su atención en el deportista del momento. La conductora de MasterChef Celebrity, que anteriormente logró que Maxi López firmara su contrato para el concurso, buscó repetir el éxito con Franco Colapinto.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el piloto decidió no sumarse a las cocinas más famosas. Sobre este deseo, la empresaria fue directa al asegurar "Lo veo y lo quiero" aunque finalmente no pudo concretar el encuentro.

Los pormenores de esta invitación salieron a la luz en el programa A La Tarde, donde Santiago Sposato detalló que la propuesta buscaba una presencia breve en la pantalla. El periodista señaló que "Era para un especial, para que participe de alguna manera en el programa. Obviamente, no podía ni le interesaba" destacando que los compromisos del corredor pesaron más que la oferta televisiva. La producción del ciclo intentó contactar a su equipo de trabajo en reiteradas oportunidades durante sus viajes al país, pero no hubo caso.

Por su parte, Karina Mazzocco sumó que Wanda estaba realmente deslumbrada por la figura de Franco Colapinto y que por eso insistió tanto con la propuesta. Según la conductora, la mediática "Le ofreció todo, una participación, un ratito, pero le dijo que no" ante la negativa rotunda del piloto de Fórmula 1.

Esta situación se produce mientras el entorno del automovilismo recuerda el vínculo que el joven tuvo con la China Suárez en Madrid. La conductora ya había invitado previamente a otras personas ligadas a los ex de la actriz, como Eugenia Tobal o Rusherking, pero esta vez el protagonista prefirió mantenerse alejado de las cámaras.